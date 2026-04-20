Director de la Escuela de Ingeniería Civil PUCV zanja debate por casas con fallas en El Olivar: "El informe no dice que haya que demoler"

La decisión de demoler más de 50 viviendas en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, abrió un flanco técnico en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024. Esto, luego que el informe que sustenta la medida no solo no recomienda dicha acción, sino que además plantea explícitamente la posibilidad de reparar las estructuras.

"Vamos a ordenar la demolición de las viviendas", señaló el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, al referirse a las casas construidas en la zona afectada por el siniestro que impactó a diversos barrios de las comunas de Viña del Mar y Quilpué.

Si bien, el informe técnico elaborado por el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (Idiem) de la Universidad de Chile —utilizado como base para la decisión— identifica una serie de deficiencias relevantes en el diseño, particularmente en el uso de paneles Fastwork, el comportamiento del sistema Metalcon y la respuesta sísmica global de la estructura, lo concreto es que en ningún apartado del texto –al que accedió Puranoticia.cl– establece la demolición como solución.

Por el contrario, el documento avanza en una línea distinta y explícita: reconoce que, aun existiendo insuficiencias estructurales, es técnicamente posible subsanarlas mediante un reforzamiento adecuado del sistema.

En ese contexto, y tras la publicación de estos antecedentes por parte de Puranoticia.cl, el ministro Poduje reaccionó en su más fiel estilo "sin filtro", refiriéndose –a través de un video en Instagram– a nuestro portal con descalificaciones como "medio trucho", "medio chanta", que "cobra por noticias", que "se dedica a mentir", de "pésima reputación en la Quinta Región" y al que "no le damos notas justamente por eso", entre otras acusaciones. Y aunque horas más tarde, el diario La Tercera publicó una nota abordando los mismos antecedentes, esta vez las declaraciones del ministro estuvieron ausentes.

Pero para contrastar el contenido del informe, Puranoticia.cl consultó a Jorge Carvallo, director de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quien tras revisar el documento fue categórico al manifestar que "efectivamente el informe no dice que haya que demoler".

El académico explicó que esta omisión responde a un criterio técnico ampliamente conocido en la ingeniería estructural, ya que "en general, cuando ocurren estos problemas de diseños defectuosos o similar a lo que ocurre después de un terremoto cuando una vivienda queda muy dañada, uno casi siempre tiene la posibilidad técnica de reparar, reforzar o llevar la vivienda a un estándar de seguridad suficiente. Y la decisión de repararla o de demolerla queda básicamente radicada en el tema económico".

En esa misma línea, precisó que "si me es más barato repararla, la reparo; y si es más barato demoler y rehacer, demuelo y rehago. Pero en este caso el informe es bastante claro en decir que hay una posibilidad de reparación, indica conceptualmente cómo hacerlo, pero no entra en detalle. Pero es lo que en ingeniería siempre hacemos. Nosotros siempre tenemos la posibilidad de reparar y hay propuestas que hacer y se tendrá que evaluar si es económicamente viable o no".

Carvallo también enfatizó que cualquier eventual reparación debe cumplir estrictamente con la normativa vigente, porque "siempre que se hace un proyecto de reparación o recuperación, es para llevarlo al estándar de la normativa vigente y para que quede con el mismo nivel de seguridad que como si fuera una casa que partió con un proyecto estructural competente. Ninguna reparación puede saltarse la normativa actual".

Respecto al contenido del informe del Idiem, detalló que "es una revisión completa y exhaustiva del cálculo estructural y entrega algunas conclusiones de que evidentemente hay deficiencia en este cálculo y propone conceptualmente una posibilidad de reparación. Ahora, eso es para que sea una bajada con ingeniería de detalle, hacer los cálculos correspondientes para proponer finalmente una planimetría que pueda reforzar la casa. Esa planimetría y ese cálculo, evidentemente tiene que conducir a una vivienda con el más alto estándar de resistencia, rigidez y seguridad".

A partir de ello, el académico planteó un camino técnico a seguir antes de adoptar una decisión definitiva, sugiriendo que "lo que a mi juicio debería hacerse ahora o podría hacerse ahora es, con el diseño conceptual que propone el Idiem, hacer un proyecto de reparación que indique efectivamente, porque el Idiem habla de poner riostras o diagonales. Bueno, hay que calcular que riostras o qué diagonales y cómo conectarlas. Con ese proyecto uno puede evaluar cuánto costaría esta reparación y compararlo con la posibilidad de demoler y rehacer. Y si la reparación es más económica, probablemente la recomendación sensata sería reparar".

Otro elemento relevante del informe es la clasificación del suelo en el sector. El documento del Idiem lo categoriza como tipo E, el más desfavorable dentro de la normativa chilena. No obstante, Carvallo introduce un matiz desde su experiencia, asegurando que "ese suelo debería ser más cercano a un suelo B o C, pero no E. Así que efectivamente ahí hay una posibilidad de mejora para poder proyectar una reparación o un reforzamiento en este caso, un poco más económico".

Consultado sobre qué debiera hacerse en El Olivar, el académico evitó entrar en definiciones políticas, pero reiteró su criterio técnico: "No voy a decir lo que tiene que hacer o no el Ministro, pero desde el punto de vista técnico, mi recomendación sería evaluar el proyecto de reparación y reforzamiento, ver cuánto es el costo y poder comparar. Yo creo que eso sería un camino lógico".

Por último, con el objetivo de subrayar el punto central del debate, reiteró que el Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales "no dice que hay que demoler. De hecho, entrega un diseño conceptual, no de ingeniería de detalle, pero un diseño conceptual para reparar. Entonces deja abierta esa puerta".

Así, mientras el ministro Poduje avanza sólo en la dirección que apunta a la demolición de las 50 casas en El Olivar, los antecedentes técnicos disponibles y la opinión de expertos abren un debate que trasciende lo estructural y se instala también en el ámbito de la toma de decisiones públicas, donde el factor económico podría terminar siendo determinante en el futuro de estas construcciones y sus propietarios.

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