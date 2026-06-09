Carabineros desarticula puntos de venta de droga en La Ligua y detiene a dos mujeres

En diligencias investigativas desarrolladas por carabineros del OS7 Aconcagua, en coordinación con la Fiscalía local de La Ligua, dos personas fueron detenidas por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Esto, luego de dar cumplimiento a dos órdenes de entrada y registro a inmuebles del sector Pichicuy, contando para ello con el apoyo de personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valparaíso y O’Higgins.

Por lo anterior, dos mujeres de 24 y 44 años, ambas con antecedentes penales, fueron aprehendidas, incautando marihuana, clorhidrato de cocaína, cerca de $500.000 en efectivo, pesas digitales y teléfonos celulares.

Cabe hacer presente que una vez informados los antecedentes del procedimiento, el Ministerio Público instruyó que las detenidas fueras puestas a disposición del tribunal correspondiente para la audiencia de control de detención.

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