¿Miente Iván Poduje?: Informe de IDIEM en ninguna parte dice que hay que demoler casas en El Olivar

“Vamos a ordenar la demolición de las viviendas”, esas fueron las palabras del ministro Iván Poduje publicadas durante este sábado en la edición de papel del Mercurio de Valparaíso en relación a más de 50 viviendas que se encuentran construidas en el sector del Olivar en Viña del Mar.

Para entender el problema debemos remontarnos a la lenta reconstrucción que se ha llevado a cabo en Viña del Mar y Quilpué tras los incendios del pasado año 2024. Entre las viviendas que el Ministerio de Vivienda ordenó construir se encuentran estas del sector del Olivar las que hoy Poduje quiere demoler.

La razón del ministro para anunciar su demolición está en un informe del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales dela Universidad de Chile al que tuvo acceso Puranoticia.cl

LO QUE DICE EL INFORME

El informe técnico de IDIEM es claro en cuanto a su alcance y conclusiones: se trata de una revisión del proyecto de cálculo estructural —no de la obra construida— y, en ese contexto, identifica una serie de deficiencias relevantes en el diseño, particularmente en el uso de paneles Fastwork, el comportamiento del sistema Metalcon y la respuesta sísmica global de la estructura.

Sin embargo, y este punto es fundamental, en ninguna parte del informe se plantea la demolición de las viviendas como solución. Por el contrario, el propio documento avanza en una línea distinta y explícita: reconoce que, aun existiendo insuficiencias estructurales, es técnicamente posible subsanarlas mediante un reforzamiento adecuado del sistema estructural.

Así, en el apartado de “Factibilidad técnica de reforzamiento” (páginas 29 a 30), se establece expresamente que la estructura puede ser corregida incorporando nuevos elementos resistentes, tales como arriostramientos de acero, refuerzos en los ejes estructurales y mejoras en la distribución de cargas sísmicas.

A su vez, en las conclusiones (páginas 31 a 32), si bien se reiteran los incumplimientos normativos y las debilidades del diseño original, no se prescribe en ningún caso la demolición, limitándose a señalar la necesidad de adecuar el proyecto para cumplir con los estándares exigidos.

En síntesis, el informe no es un pronunciamiento de inviabilidad del proyecto, sino un diagnóstico técnico que abre una vía de solución mediante reforzamiento estructural, descartando implícitamente la demolición como medida necesaria.

EN NINGUN LADO LA SOLUCIÓN ES DEMOLER

Puranoticia.cl compartió con una serie de expertos en el mundo inmobiliario el actual informe del cuál hace mención el ministro Iván Poduje como su excusa para demoler las más de 50 casas ya construidas en el sector del Olivar y todos concluyen exactamente lo mismo. La solución no es demoler, sino reparar y toda la solución expuesta se basa en aquello.

Además, es conocido que es mucho más caro demoler lo construido y volver a construir, sobre todo entendiendo el déficit fiscal que ha hecho alusión el Gobierno y el propio ministro. De hecho, la solución que la propia IDIEM plantea al reforzar las casas ya construidas no solo es más económica, sino que dejarían a las viviendas con lo requerido inicialmente por lo cuál no se explica la decisión del ministro de querer demoler viviendas en vez de repararlas.

PURANOTICIA