«Ronda Impacto» deja seis detenidos y un centenar de controles en Villa Alemana

Un total de seis detenidos, 14 infracciones cursadas y más de 100 controles realizados fue el resultado de una nueva «Ronda Impacto» en Villa Alemana, específicamente en el sector sur de la comuna. Este tipo de operativos conjuntos entre funcionarios de Carabineros e inspectores de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad tiene como objetivo principal detectar a personas con órdenes de detención pendientes y aportar a una mayor sensación de seguridad entre los vecinos.

Respecto al detalle de los resultados, los seis detenidos se dividen en tres por orden de detención vigente, dos por riña y uno por porte de arma blanca. Además, se cursaron 10 infracciones a la Ley de Tránsito y cuatro a la Ley de Alcoholes. A eso se suman 76 controles de identidad, 38 vehiculares y cinco a locales de alcoholes.

El alcalde Nelson Estay destacó que "ya prácticamente tenemos un operativo a la semana y eso habla del compromiso de Carabineros de Chile y del municipio por generar una mayor percepción de seguridad. Eso se logra con más presencia y con patrullajes en diversos sectores. Este tipo de intervenciones lo que hace es darle tranquilidad a las familias, que es lo que nosotros buscamos, para que los malos se vayan a otro lado y no se queden acá en Villa Alemana”.

“Vamos a seguir insistiendo con estas rondas que se realizan una vez a la semana de manera sorpresiva en diferentes sectores de la comuna. Esto es lo que le hace bien a la ciudad,cuando se ve mayor presencia policial junto a nuestros patrulleros, y obviamente que nos da una mayor tranquilidad a los vecinos de la ciudad completa”, agregó.

Por su parte, el mayor Heriberto Albanés, comisario de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, explicó que “el objetivo es concurrir a los lugares que tienen alto índice delictual, poblaciones como Dinamarca, Troncos Viejos, Huanhualí, con el objetivo de fiscalizar y copar estos espacios públicos realizando el máximo de controles de identidad, controles vehiculares, buscando a las personas que mantienen orden vigente para retirarlos de circulación y que la gente sienta esa percepción de seguridad que necesitamos todos los vecinos de Villa Alemana”.

PURANOTICIA