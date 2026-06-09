Limache inicia retiro masivo de cables en desuso para recuperar espacios públicos y mejorar la seguridad comunal

La Municipalidad de Limache, a través del Departamento de Medio Ambiente y en coordinación con la empresas de telecomunicaciones, inició el retiro de cables en desuso en Av. Urmeneta, una de las principales vías de tránsito de la comuna.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Recuperación de Espacios Públicos, que busca trabajar aspectos para el bienestar comunitario y cumplir con la Ley 21.172 respecto a la limpieza u ordenamiento del instalación, mantención, traslado y retiro de líneas aéreas.

El alcalde Luciano Valenzuela sostuvo que "es un trabajo que estábamos esperando hace mucho tiempo, generamos una ordenanza, estábamos a la espera del reglamento y hoy día ya lo podemos aplicar en nuestra ciudad. Esto nos va a permitir despejar las principales vías de la comuna, generar el retiro de todos esos cables en desuso que no corresponden y permitir tener un espacio mucho más seguro, sobre todo ahora que estamos en invierno y estos cables podrían generar algún tipo de peligro al estar colgando acá en la principal avenida de la comuna”.

Además de la ley, la Municipalidad de Limache cuenta con su propio marco normativo: una ordenanza que fiscaliza la desinstalación de líneas aéreas que no se utilizan y la obligación de mantener el cableado que sí se usa.

El retiro de cables se desarrollará en etapas. Para ello, cuadrillas de trabajadores iniciaron la tarea en avenida Urmeneta y eliminarán la basura aérea entre las calles Prat y Riquelme, para en etapas siguientes trabajar en Av. Palmira Romano Sur entre las calles República y Jofré; calle Independencia entre Echaurren y Camilo Henríquez; y avenida Palmira Romano Sur, entre las calles Independencia y Echaurren. Sólo el primer día de trabajo se retiraron 300 kilos de cableado en desuso.

El director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Fernando Martínez, comentó que “esto se inició en septiembre del año pasado con una mesa técnica, en reunión con todas las empresas de telefonía y que dan el servicio de internet. De octubre a diciembre, se concretaron trabajos más operativos, revisar los cables y en el mes de enero se realizó una reunión para comenzar el retiro en el mes de junio (…) aporta a la visual, al orden y que los cables no estén sueltos, evita accidentes”.

El Municipio recalcó que la iniciativa aporta orden, limpieza y seguridad en zonas de alto tránsito de peatones y automovilistas, sobretodo cuando se acerca el invierno.

PURANOTICIA