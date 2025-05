Directivo municipal de Viña acusa "operación política" de la gestión Ripamonti tras denuncia por uso de licencia médica: anuncia querella

En el marco del escándalo de las licencias médicas fraudulentas utllizadas por funcionarios públicos que, pese a tener indicado un tiempo de reposo, viajaron fuera del país, se dio a conocer un caso puntual en la Municipalidad de Viña del Mar.

Cabe recordar que el informe de la Contraloría da cuenta de 53 casos de licencias médicas en el Municipio de la Ciudad Jardín, cuyos funcionarios salieron y/o entraron al país entre 2023 y 2024, sin embargo, sólo trascendió a la prensa un nombre.

Se trata de Jorge Cafena Garfe, ex hombre de confianza de Virginia Reginato y actual director de Programas Estratégicos de la casa edilicia viñamarina, quien además ha iniciado una serie de acciones legales contra la entidad comunal y la alcaldesa Macarena Ripamonti, a quien apunta como la responsable de impedir su ascenso.

La información daba cuenta que el funcionario con más de 40 años en la Municipalidad de Viña del Mar abandonó el país a través del Aeropuerto Arturo Merino Benitez el 11 de junio de 2024, mientras hacía uso de una licencia médica, la cual fue obtenida el 3 de junio de ese año para cumplir un reposo de 30 días. Según Transparencia Activa del Municipio, Jorge Cafena recibió un sueldo de $4.511.365 en abril, pero a fines de mayo tendrá una remuneración de $7.366.378 debido al Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), un mecanismo de incentivo institucional.

Esto fue rápidamente replicado en medios de comunicación de carácter nacional y regional, quienes dieron cuenta de la supuesta irregularidad cometida por este histórico trabajador municipal viñamarino, quien salió a defenderse con todo.

El funcionario directivo más antiguo de la casa edilicia comenzó su defensa indicando que "hace unos días se ha filtrado información en la que se señala que yo estaría dentro de las personas que, haciendo un maluso de las licencias médicas, me habría ido de vacaciones fuera del país. Niego tajantemente esta situación".

Luego explicó que en abril de 2024 solicitó sus vacaciones para en junio viajar con su familia fuera del país. La solicitud fue aprobada en mayo, no obstante, asegura que una semana antes del viaje sufrió un accidente que derivó en una licencia médica.

"El día 3 de junio, siete días antes del viaje, sufro un lamentable accidente, donde me quebré la muñeca de la mano izquierda. Por esta razón se me extendió una licencia médica", continuó expresando el ex Director de Seguridad en la era Reginato.

Por lo ocurrido, desde la Municipalidad de Viña del Mar le pidieron cancelar sus vacaciones y acogerse a la licencia médica. Sin embargo, Cafena afirma que "lo que yo hice en ese mismo instante fue señalar que iba a mantener mis días de vacaciones y que no iba, en este caso, a tomar esa licencia médica. Así lo informé, ya que sería una anomalía, y así lo ratifiqué, cosa que obra en poder de la Municipalidad".

Tras dar cuenta de su explicación del caso, el Director de Programas Estratégicos del Municipio de Viña del Mar aseguró que va a defenderse de esta "difamación" en su contra y que "una vez más, lo que están buscando es enlodar mi carrera".

Así es como insistió en que "el Municipio de Viña, y lo digo fuerte y claro, su Alcaldesa (Macarena Ripamonti) no quiere que yo asuma la Secretaría Municipal, que me corresponde por derecho propio, y está haciendo todo lo posible para dilatarla".

Asimismo, Jorge Cafena expuso que "esta es una operación política que está gestada desde adentro de la Municipalidad porque esta es información privada. Son 53 personas las que entregó la Contraloría de la Municipalidad de Viña del Mar que, supuestamente habrían viajado fuera del país con licencia médica".

De igual forma, sostuvo que "esta información se filtró y justo, el único de los 53, es mi persona". Por esto adelantó que "me voy a querellar porque efectivamente hay un uso malicioso de la información privada, que nadie debió haber conocido".

Finalmente, el alto directivo de la casa edilicia recalcó que "esta es una operación política que viene desde adentro del Municipio de Viña del Mar, en este caso de los periodistas de la Municipalidad, que evidentemente son usados como verdaderos francotiradores para proteger a la alcaldesa Ripamonti".

PURANOTICIA