Diputados oficialistas emplazan al Senado a aprobar reforma previsional tras brutal caso de pensionado en ChileAtiende de Valparaíso

Un fuerte emplazamiento al Senado realizaron diputados oficialistas de la región de Valparaíso para que legislen respecto a la reforma a las pensiones, iniciativa del Gobierno que actualmente se encuentra "dormida" en la Cámara Alta.

Este llamado se da a horas que en la oficina central de ChileAtiende en Valparaíso, ubicadas en la avenida Brasil, un pensionado intentara quemarse a lo bonzo tras rociarse el cuerpo con un líquido inflamable, aparentemente bencina.

Carabineros fueron alertados de lo ocurrido, por lo que se dieron cita en el organismo público, evitando que la situación se convirtiera en una verdadera tragedia.

Entre los argumentos esgrimidos por el adulto mayor estuvo la muerte de su esposa mientras esperaba una intervención quirúrgica y el bajo monto de su pensión. Durante el operativo se encontró una carta donde justamente el hombre apuntaba a su situación económica y su frustración con el sistema de pensiones y las listas de espera.

"Como ciudadano chileno, pido una ayuda económica porque mi pensión es muy baja y quedé endeudado por el desfalco de las AFP. Yo soy pensionado por el IPS (es seguro social). Recibo pensión de trabajo y la PGU con $280 mil (…) No alcanzo a llegar a fin de mes por culpa de las famosas listas de espera. Mi esposa falleció esperando una operación. Ella era pensionada y con su pensión nos ayudábamos", fue parte de lo escrito por el hombre en la carta hallada por funcionarios policiales.

Vale hacer presente que el hombre fue trasladado de urgencia hasta un recinto asistencial porteño para que se le evaluara su estado de salud.

De igual forma, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, se refirió a lo ocurrido señalando que "esta situación extrema, que llevó a una persona jubilada, con una pensión que en buena parte tiene que ver solamente con la PGU y en una parte menor con una pensión que viene del sistema antiguo, nos demanda una vez más a poder dar solución a los temas que están pendientes hace tanto tiempo”.

“Lo más importante de esta reforma previsional es mejorar la calidad de vida de actuales y futuros jubilados”, añadió la secretaria de Estado.

EMPLAZAN AL SENADO

A partir de este hecho, Puranoticia.cl tomó contacto con algunos parlamentarios de la zona para conocer su opinión respecto a lo ocurrido y, además, saber cuál es el emplazamiento que realizan al Senado para apurar la reforma a las pensiones.

El primero en responder fue el diputado Tomás de Rementería (PS), quien sostuvo que "me parece que acá tenemos una situación grave con las pensiones. La derecha tiene secuestrado (la reforma) en la Comisión de Trabajo del Senado, que decidió no ver el aumento de nuestras pensiones en un sistema solidario que aumenta las pensiones para que nadie más tenga que vivir esta situación".

Luego precisó que "hemos visto a personas que se intentan quemar a lo bonzo, personas que se quitan la vida, personas que terminan en situación de calle porque sus jubilaciones no les da, personas que trabajaron toda su vida y que por el saqueo de las AFP no tienen la posibilidad de obtener recursos necesarios para su vida adulta".

"Creo que tenemos que ponernos las pilas, dejarnos de ser comentaristas y que la derecha por fin deje de extorsionar a las personas porque sabemos que no quieren avanzar, porque esto de tener una reforma va a ser un éxito para el Gobierno, pero lo que ellos lo que quieren es demoler. Por eso hago un emplazamiento a Evelyn Matthei a que se ponga los pantalones y tome decisiones sobre esto y mande al Senado a que saque rápido una reforma a las pensiones", agregó.

El diputado Diego Ibáñez (FA) también abordó lo ocurrido en Valparaíso, emplazando también al Senado para que apruebe cuanto antes la reforma de pensiones, recalcando en la gravedad de la situación registrada en las oficinas de ChileAtiende.

"Una de las cosas por las cuales la clase política está tan deslegitimada es porque no resuelve los problemas como las pensiones. Hoy estamos ya cumpliendo casi dos años desde que se presentó la reforma de pensiones y ya lleva nueve meses durmiendo en el Senado. Y los senadores de derecha han dicho que no la van a aprobar hasta enero porque primero tienen que pasar las elecciones", indicó.

También sostuvo que "si hoy vemos una noticia donde una persona mayor se quiere quemar a lo bonzo porque no le alcanza la pensión, no le alcanza su jubilación y reclama a la clase política beneficios, ¿qué estamos haciendo nosotros para resolver esa situación? Ya sacamos la reforma de pensiones de la Comisión de Trabajo, de la Sala de la Cámara y estamos a la espera de que el Senado la apruebe rápidamente. Pero no se ponen de acuerdo y la derecha hoy chantajea con que se tienen que vivir primero las elecciones para luego mejorar la vida de las y los jubilados".

Finalmente, la diputada Carolina Marzán (PPD) comentó que "este acto desesperado es un reflejo del grave abandono en que viven muchas personas adultas mayores a lo largo del país. Por eso es tan importante trabajar para mejorar su calidad de vida, aumentar las pensiones y tener un mejor acceso a la salud, entre otras urgencias, sobre todo pensando que la población de este grupo etario crece de manera exponencial".

La legisladora del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso recordó también que "soy autora de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, justamente para dar prioridad a las políticas públicas que vayan en protección y con directo impacto en personas mayores y personas con discapacidad, grupos humanos que siempre han demandado una mejor atención y respuesta por parte del Estado".

Por último, expuso que "en esta comisión llevamos mucho tiempo trabajando para tener una legislación que les proteja, que les entregue autonomía como sujetos de derecho, sobre todo para que ésta vaya de la mano con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores".

