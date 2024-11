Adulto mayor habría intentado quemarse a lo bonzo en oficina de Chile Atiende en Valparaíso

Un adulto mayor habría intentado quemarse a lo bonzo en las oficinas centrales de Chile Atiende ubicadas en la comuna de Valparaíso.

El hecho se produjo la mañana de este martes, cuando la persona ingresó al baño del recinto de Av. Brasil con un recipiente que contenía líquido inflamable, presuntamente bencina.

El hombre sostuvo que la muerte de su esposa, ocurrida mientras esperaba una intervención quirúrgica, fue una de las razones por las que habría intentado llevar a cabo este acto.

Personal de Carabineros llegó al lugar, alertados por personal de Chile Atiende, evitando que el adulto mayor encendiera el líquido inflamable, según consigna el sitio Alerta Noticias.

Durante el procedimiento, personal policial encontró una carta, en la cual el hombre dio a conocer su situación económica, su frustración con el sistema de pensiones y las listas de espera.

En el escrito, dirigido al Estado y al Gobierno, solicita ayuda económica debido a la baja pensión que recibe y las dificultades que enfrenta para llegar a fin de mes.

“Como ciudadano chileno, pido una ayuda económica porque mi pensión es muy baja y quedé endeudado por el desfalco de las AFP. Yo soy pensionado por el IPS (es seguro social). Recibo pensión de trabajo y la PGU con $280 mil pesos (…) No alcanzo a llegar a fin de mes por culpa de las famosas listas de espera. Mi esposa falleció esperando una operación. Ella era pensionada y con su pensión nos ayudábamos. Pido que el Estado ayude a todos los pensionados de Chile para que no pase lo que estoy pasando yo”, dice la carta.

Cabe señalar que el hombre que fue trasladado hasta un centro asistencial para poder recibir atención médica, tiene una hija de 28 años que recibe pensión de invalidez.

Frente a lo ocurrido, el diputado Diego Ibáñez emplazó al Senado a aprobar la reforma de pensiones, recalcando en la gravedad de la situación registrada en Valparaíso, donde una persona mayor se roció aparentemente con bencina en protesta por las bajas pensiones y las listas de espera, asegurando que su esposa falleció sin poder someterse a una intervención quirúrgica que requería.

"Una de las cosas por las cuales la clase política está tan deslegitimada es porque no resuelve los problemas como las pensiones. Hoy estamos ya cumpliendo casi dos años desde que se presentó la reforma de pensiones y ya lleva nueve meses durmiendo en el Senado. Y los senadores de derecha han dicho que no la van a aprobar hasta enero porque primero tienen que pasar las elecciones", indicó el legislador frenteamplista.

Finalmente expuso que "si hoy vemos una noticia donde una persona mayor se quiere quemar a lo bonzo porque no le alcanza la pensión, no le alcanza su jubilación y reclama a la clase política beneficios, ¿qué estamos haciendo nosotros para resolver esa situación? Nosotros ya sacamos la reforma de pensiones de la Comisión de Trabajo, de la Sala de la Cámara de Diputados y estamos a la espera de que el Senado la apruebe rápidamente. Pero no se ponen de acuerdo y la derecha hoy chantajea con que se tienen que vivir primero las elecciones para luego mejorar la vida de las y los jubilados".

PURANOTICIA