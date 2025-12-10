Diputados exigen transparencia tras revelarse secreto proyecto eólico marino frente a Valparaíso: "No puede avanzar entre silencios"

Inmediatas repercusiones trajo consigo la publicación donde Puranoticia.cl daba a conocer algunos detalles del proyecto «Parque Eólico Marino Lile» que la empresa española Acciona Energía busca implementar frente a las costas de la región de Valparaíso, para desarrollar energía eólica marina flotante en un amplio sector marítimo.

Este secreto proyecto de parque eólico marino se instalaría en la Punta Curaumilla, casi al frente de la localidad de Laguna Verde, cruzaría toda la bahía de Valparaíso, continuaría por la bahía de Viña del Mar, la de Concón y finalizaría frente a la playa de Ritoque, en la comuna de Quintero, atravesando en total cuatro ciudades de la región.

La iniciativa proyecta instalar aerogeneradores de 300 metros de altura, ubicados a cinco kilómetros de la costa, donde cada estructura consideraría una base flotante triangular anclada al fondo marino mediante pivotes o anclas conectadas con cadenas. Además, se incluiría la instalación de líneas de transmisión subacuáticas de 66 kV, que llegarían a tierra para conectarse con una estación elevadora de 500 kV.

Tal como contó Puranoticia.cl, el proyecto fue presentado ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, con el objetivo de solicitarles una concesión marítima mayor sobre playa, porción de agua y fondo de mar, requiriendo una superficie de 2.615.166,34 m2, según el plano aprobado el 2024 por el Departamento de Asuntos Marítimos.

Como se trata de un proyecto de grandes magnitudes, que podría levantar las alertas de organizaciones medioambientales, de los pescadores de las zonas por donde cruzará la iniciativa y vecinos en general, Puranoticia.cl tomó contacto con diputados de la región de Valparaíso, tanto del Distrito 7 como del Distrito 6, para conocer sus opiniones.

El diputado y senador electo, Diego Ibáñez, indicó al respecto que solicitó información oficial sobre el proyecto «Parque Eólico Marino Lile« que se proyecta frente a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero. "Dada su envergadura territorial, ambiental y marítima, es fundamental conocer con precisión el estado actual de su tramitación, los permisos involucrados y los eventuales impactos que podría generar", aseveró el parlamentario del Frente Amplio (FA).

En particular, comentó que requirió a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que informe el "estado de avance, la documentación presentada y cualquier antecedente adicional remitido" por la empresa española Acciona Energía en relación a la solicitud de concesión marítima ingresada a raíz de este secreto proyecto.

De igual forma, también se solicitó aclarar si existe algún permiso ya otorgado; mientras que al Ministerio del Ambiente indicó que "se le pidió detallar si ha recibido antecedentes, estudios, oficios o solicitudes relacionadas con esta iniciativa".

Finalmente, al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) se le requirió informar si el proyecto ha ingresado a algún procedimiento y, de ser así, Ibáñez solicitó precisar la existencia de antecedentes preliminares o información relevante en su poder.

"Nuestro objetivo es contar con información completa y transparente, para evaluar el alcance real de esta iniciativa y sus implicancias para el territorio y sus comunidades", subrayó el Diputado que representa al Distrito 6 de Valparaíso.

Por su parte, el diputado Andrés Celis, de Renovación Nacional (RN), calificó la información sobre este proyecto eólico marino como "grave", afirmando que la iniciativa es "de gran envergadura que se pretende instalar frente a las costas de la región de Valparaíso y que, pese a su impacto, se ha tramitado de manera reservada".

"Resulta difícil entender por qué algunas autoridades sí tenían conocimiento y dieron curso a este proceso, mientras la ciudadanía y otras instancias no fueron informadas", complementó sus palabras el parlamentario de Chile Vamos.

Celis cerró su intervención señalando que "esa falta de transparencia genera incongruencias evidentes y dudas legítimas. Un proyecto de esta magnitud no puede avanzar entre silencios, porque cuando se actúa así se afecta la confianza pública y se instala la sospecha de que las decisiones no se están tomando de cara al país".

Quien también se refirió al proyecto «Parque Eólico Marino Lile» fue el diputado Arturo Barrios, quien expresó a Puranoticia.cl que "veo con atención y responsabilidad el anuncio del proyecto de parque eólico marino frente a nuestras costas. Chile necesita avanzar hacia energías limpias y la región de Valparaíso puede jugar un rol estratégico, pero cualquier iniciativa de esta magnitud debe cumplir estándares estrictos de transparencia, evaluación ambiental y participación ciudadana".

Asimismo, el militante del Partido Socialista (PS) sostuvo que "aquí no puede haber proyectos secretos ni decisiones tomadas a espaldas de las comunidades de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero. Exigiremos que la empresa y autoridades informen con claridad los impactos, los beneficios y las obligaciones que asumirán, especialmente en materia ambiental, pesquera y de vinculación con el territorio".

Por último, el representante del Distrito 7 de Valparaíso indicó que "el desarrollo sostenible sólo es posible si se compatibiliza la innovación energética con la protección de nuestro borde costero y el respeto a las comunidades locales".

En tanto, el diputado Hotuiti Teao abordó uno de los puntos centrales de todo: el desconocimiento respecto a este secreto proyecto que busca levantar Acciona Energía. "No contamos con información oficial sobre este proyecto, más allá de lo publicado, por lo que no corresponde adelantar juicios sobre algo que aún no conocemos en detalle", señaló el parlamentario independiente, cercano a la UDI.

De igual forma, manifestó que "como parlamentario representante de la región de Valparaíso, apoyo plenamente las energías limpias y renovables que vayan en beneficio de las comunidades y del medio ambiente. Sin embargo, decisiones de esta magnitud deben ser vinculantes con la ciudadanía y con expertos competentes".

En ese sentido, enfatizó que "cualquier intervención en nuestro borde costero requiere un análisis profundo de sus posibles impactos", y agregó que "cuando se presenten los antecedentes formales, los revisaremos con rigor, escuchando a la comunidad, a especialistas y a todos quienes puedan aportar en ello y verse afectados".

"Mi compromiso es impulsar el desarrollo de la región de Valparaíso de manera sostenible, transparente y respetuoso de su territorio", sentenció Teao.

Con el debate ya instalado, el futuro del proyecto «Parque Eólico Marino Lile» queda ahora en manos de las autoridades sectoriales, que deberán aclarar su estado real de avance y transparentar los antecedentes técnicos que hasta ahora no han sido conocidos públicamente. Mientras se esperan esas respuestas, los parlamentarios coinciden en que cualquier decisión respecto a esta iniciativa deberá considerar a las comunidades costeras, evaluar sus impactos y garantizar un proceso abierto que despeje las dudas que generó la existencia de un proyecto tramitado bajo reserva.

PURANOTICIA