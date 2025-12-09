Sale a la luz secreto proyecto eólico marino que se busca instalar frente a las costas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón y Quintero

Un secreto proyecto de parque eólico marino frente a las costas de la región de Valparaíso comenzó a tomar forma, siguiendo el impulso que esta industria ha tenido recientemente en el país, especialmente tras conocerse la intención de instalar siete iniciativas similares en el Golfo de Arauco y frente a Coronel, en la región del Biobío.

En esta oportunidad, se trata del proyecto denominado Parque Eólico Marino Lile, impulsado por la empresa española Acciona Energía, que busca desarrollar energía eólica marina flotante en un amplio sector marítimo frente a la región de Valparaíso.

La zona seleccionada comienza en el área conocida como Punta Curaumilla, en Valparaíso, e incluye espacios marítimos frente a las comunas de Viña del Mar, Concón y Quintero, considerada como un punto con un altísimo potencial de viento.

El proyecto contemplaría el uso de aerogeneradores flotantes, una tecnología más avanzada que los sistemas fijos, lo que permite operar a mayor profundidad y aprovechar de mejor manera el recurso eólico. A nivel nacional, el potencial estimado de generación eólica marina supera los 957 GW, lo que sitúa a nuestro país como un territorio atractivo para complementar otras fuentes renovables.

Según tomó conocimiento Puranoticia.cl, la iniciativa en cuestión ya fue presentada ante la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas mediante una solicitud de concesión marítima mayor sobre playa, porción de agua y fondo de mar. La superficie requerida asciende a 2.615.166,34 metros cuadrados (m2), según el plano aprobado el 20 de marzo de 2024 por el Departamento de Asuntos Marítimos.

Esta solicitud tiene como fin amparar y usufructuar las instalaciones necesarias para el desarrollo del parque eólico, cuya ejecución considera un plazo de 24 meses.

Según la información disponible, el proyecto proyecta instalar aerogeneradores de 300 metros de altura ubicados a 5 kilómetros de la costa, en el tramo comprendido entre Valparaíso y Quintero. Cada estructura consideraría una base flotante triangular anclada al fondo marino mediante pivotes o anclas conectadas con cadenas. Además, se incluiría la instalación de líneas de transmisión subacuáticas de 66 kV, que llegarían a tierra para conectarse con una estación elevadora de 500 kV.

Además, se informó a Puranoticia.cl que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura autorizó a la empresa Ecos Group SpA a realizar una pesca de investigación vinculada al proyecto, destinada a estudiar la calidad de la masa de agua en el área de instalación y establecer una caracterización fisicoquímica de la línea base ambiental.

Este trabajo tendrá una duración de siete meses y abarcará sectores de Punta Curaumilla, Laguna Verde, bahía de Valparaíso, bahía de Viña del Mar, bahía de Concón y playa de Ritoque. La autorización incluye muestreo con retención permanente de matrices biológicas y captura con retención temporal de fauna íctica.

A nivel regional, la empresa Acciona Energía ya presentó el proyecto al seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, Álex Galleguillos, en una reunión realizada en marzo de este año. La exposición del proyecto fue realizada en el marco de los preparativos para la posterior evaluación de la iniciativa por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Valparaíso, y eventualmente para su futuro ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Cabe hacer presente que el proyecto Parque Eólico Marino Lile se alinea con la estrategia impulsada por el Ministerio de Energía y el programa Net Zero World para elaborar una hoja de ruta nacional en materia de energía eólica marina, consolidando a la región de Valparaíso como un posible polo de desarrollo de esta tecnología.

