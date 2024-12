Diputados de Valparaíso a quienes rechazaron la Ley Antiterrorista: "PC y FA siempre han romantizado la violencia y la delincuencia"

El proyecto que establece una nueva regulación que tipifica y sanciona delitos terroristas fue aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, por lo que fue despachado para que el Presidente de la República lo proclame como Ley.

De esta manera, la Ley Antiterrorista propuesta por el Gobierno avanzó tras aprobarse el informe de la comisión mixta, por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Si bien, la instancia fue aprobada por amplia mayoría, hubo cinco parlamentarios de la región de Valparaíso que decidieron rechazarla o abstenerse, cuestión que ha generado una ola de críticas por parte de sus pares de la oposición.

Pero antes de pasar a la controversia, vale recordar que el texto aprobado, que es parte de la Agenda de Seguridad, sanciona la asociación terrorista y establece delitos y penas acordes al grado de implicación en la organización terrorista.

En específico, la discrepancia de los legisladores oficialistas se produjo por la aplicación de una tecnología intrusiva llamada «Imsi Catcher», que permitiría interceptar metadatos en un amplio rango de superficie, no sólo el teléfono del investigado.

Esta herramienta se aplicará para delitos terroristas, ligados a la ley de drogas y ley de armas y, según el Gobierno, quedó correctamente establecido su uso en la norma.

No obstante, los diputados Luis Cuello (PC) y Camila Rojas (FA) decidieron rechazar la propuesta de la Comisión Mixta; mientras que María Francisca Bello (FA), Jorge Brito (FA) y Diego Ibáñez (FA) se abstuvieron en el marco de la Ley Antiterrorista.

Cuello explicó a Radio Pauta que "nosotros apoyamos en general el proyecto desde que se presentó. Lo que rechazamos fue el informe de la comisión mixta, en particular respecto de una norma de carácter intrusivo que no cumple con estándares de proporcionalidad, que podría permitir un espionaje masivo a terceros“.

“El problema no es el procedimiento, el problema es la herramienta”, agregó el parlamentario comunista, quien complementó que "la preocupación tiene que ver con que esto pueda ser mal utilizado. No se justifica que se pueda interceptar una comunicación de personas que no tienen ninguna conexión con delitos".

Estos dos votos de rechazo y las tres abstenciones, fueron duramente criticadas por diputados de oposición de la región de Valparaíso, ya sea del Distrito 7 de la costa como del Distrito 6 del interior, quienes analizaron lo ocurrido con Puranoticia.cl.

Camil Flores, RN del Distrito 6, sostuvo que "la ultraizquierda siempre ha tenido trancas con los proyectos que a la ciudadanía, en materia de seguridad ciudadana, le hacen bien y necesitan. Es una cuestión histórica. El Partido Comunista y el Frente Amplio no avanzan porque ellos siempre han romantizado la violencia y la delincuencia. A ellos les cuesta abandonar a esas personas, porque los justifican y porque, en definitiva, creen que son delincuentes y criminales por culpa de la sociedad".

También indicó que "era de esperarse la votación de estos diputados de ultraizquieda. A mí, la verdad, no me sorprende nada, pero sí me preocupa que no estén dispuestos a respetar la voluntad democrática del parlamento e intentando, con medidas dilatorias, que este proyecto de Ley Antiterrorista no entre en vigencia, tratando de llevarlo al Tribunal Constitucional, como lo hicieron con la Ley de Migraciones. Yo les digo a los colegas que dejen las dilaciones y respeten la voluntad democrática, representada en el Congreso, porque es por Chile, no por ellos ni por nosotros".

Luego, el republicano Luis Sánchez, del Distrito 7, comentó a Puranoticia.cl que "la verdad es que no sorprende que la izquierda extrema haya votado en contra de este proyecto de ley. Votaron también en contra de la Ley de Usurpaciones y de la Ley Naín Retamal en su minuto. También votaron en contra de artículos clave de la Defensoría de las Víctimas y de la Ley de Reincidencia y Narcofunerales".

"La izquierda extrema siempre ha estado en contra de las leyes que traen más seguridad para los chilenos y, por lo mismo, esto no sorprende. Yo los llamaría, de todas maneras, a recapacitar y entender que la seguridad de todos los chilenos está por sobre su ideología", finalizó el legislador de la región de Valparaíso.

Andrés Longton, RN del Distrito 6, sostuvo al respecto que "después de esperar muchos años, finalmente nuestro país va a contar con una Ley Antiterrorista moderna, que cumpla las expectativas de quienes sufren los atentados terroristas en nuestro país, el crimen organizado y el narcotráfico. Pero el llamado es al Presidente de la República, que una vez más no estuvo a la altura para poder ordenar a su coalición".

En ese sentido expuso que "el Partido Comunista y el Frente Amplio una vez más no se ponen del lado de las víctimas, pero sí de los victimarios, votando en contra de la Ley Antiterrorista. Esta es una clara señal de que el Presidente tiene un problema en su coalición cuando se trata de temas de seguridad. Los sesgos ideológicos terminan imponiéndose y la impunidad se instala cuando tenemos un sector político, que representa el Presidente de la República, que termina no sólo obstruyendo, sino que votando contra proyectos tan importantes para nuestro país".

Cabe hacer presente que a favor de la Ley Antiterrorista votaron los diputados Chiara Barchiesi (Rep), Tomás de Rementería (PS), Camila Flores (RN), Tomás Lagomarsino (PR), Andrés Longton (RN), Gaspar Rivas (Ind.), Luis Sánchez (Rep), Hotuiti Teao (Ind.-Evópoli) y Nelson Venegas (PS). En contra votaron Luis Cuello (PC) y Camila Rojas (FA). Se abstuvieron Diego Ibáñez (FA), María Francisca Bello (FA) y Jorge Brito (FA). Y no votaron los diputados Carolina Marzán (PPD) y Andrés Celis (Ind.-exRN).

