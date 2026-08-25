Diputado Venegas rechaza la posible construcción de una cárcel en la provincia de Los Andes: "No lo vamos a tolerar"

El diputado Nelson Venegas (PS) rechazó la posible construcción de una cárcel en la provincia de Los Andes.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, informó que está contemplada la construcción de un nuevo recinto carcelario en Valparaíso, pero el terreno que aparece como alternativa más viable se encuentra en la provincia de Los Andes, debido a las condiciones técnicas que debe reunir un proyecto de estas características.

La autoridad sostuvo a TV Costa que "va a haber una cárcel en la región de Valparaíso, sí, y los estudios que ya efectuó Gendarmería concluyen que uno de los terrenos que ya tienen determinado está emplazado en la provincia de Los Andes. Digo esto porque hay distintos aspectos técnicos que tiene que reunir un recinto carcelario: un mínimo de agua, de alcantarillado y también de centros de salud, entre otros".

Al respecto, el parlametario señaló que "queremos notificar al Gobierno que bajo ningún punto de vista vamos a aceptar, ni tolerar, que se construya una cárcel en la provincia de Los Andes".

"Hemos tenido conocimiento que el día de hoy, nuestro delegado regional habría señalado en la provincia de San Antonio, que el lugar donde existe las condiciones técnicas, según Gendarmería, para construir una cárcel, es en nuestra provincia", añadió.

El legislador advirtió que "esperamos que esto sea solo un rumor. Esperamos que lo desmienta, porque de otra manera, se encontrará con nuestra total resistencia, de gente de derecha, de gente de izquierda, de todos los sectores".

"Sabemos las externalidades y los elementos negativos que trae consigo la construcción de una cárcel", continuó

Finalmente, Venegas insistió que "estamos cansados de ser siempre el patio trasero de la región. Por eso que no lo vamos a tolerar. Aquí, como señalaba recién, no existen colores políticos. Aquí es solo gente buena, gente noble, gente trabajadora, que va a defender el lugar tranquilo donde vivimos".

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