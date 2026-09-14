Limache reúne a encargados municipales de Turismo de toda la región de Valparaíso para fortalecer el desarrollo turístico local

En la Casa Eastman, uno de los sitios patrimoniales más relevantes de Limache, se realizó el Encuentro Regional de Encargados Municipales de Turismo, instancia organizada por el Municipio y Sernatur que permitió fortalecer la colaboración entre alcaldías y entregar herramientas para potenciar la identidad local, el turismo y sus servicios.

En la instancia se abordaron temas para el fortalecimiento de la gestión turística comunal y un itinerario de exposiciones orientadas a conocer los procesos para declarar un lugar de interés turístico, el acceso a la plataforma para patrocinios, los desafíos del Marketing Turístico y el uso de Inteligencia Artificial y la fiscalización de servicios turísticos.

El alcalde Luciano Valenzuela señaló que “trabajamos el turismo con el énfasis en la experiencia (…) se trata precisamente de lo que tenemos hoy aquí en Casa Eastman, agricultores, artesanos, expositores de diferentes prácticas que se generan en la comuna porque hemos hecho del turismo una herramienta de desarrollo. Cada actividad que realizamos busca levantar el emprendimiento local, conectar con la gastronomía de la comuna y hablar con el resto de la región. Por eso cuando vienen a Limache exponentes de toda la Región de Valparaíso nos permite seguir posicionando a Limache como una alternativa turística”.

Además, los participantes vivieron una experiencia gastronómica y cervecera que permitió a los asistentes conocer parte de la oferta turística y productiva de Limache y la Unidad Municipal de Turismo exhibió iniciativas vinculadas a la naturaleza en la Reserva Municipal Piedras Blancas (Renamu) y experiencias de articulación público-privada con la Asociación de Fotógrafos de Chile (Afochi) y con emprendimientos locales como la Confitería Merello y Helados El Maqui.

Durante la jornada, 19 representantes de la cultura, el turismo y la economía local participaron de una feria que incluyó artesanía, tejidos, productos agrícolas orgánicos y dulces tradicionales.

La directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco, sostuvo que buscaban demostrar que "los municipios pueden coordinarse, que el turismo no es solo un hobbie o entretención, es motor de la economía, mueve las localidades y eso queremos resaltar hoy día, pero además contarles a los 26 encargados de turismo que están aquí, un gran logro, que estamos trabajando, que cosas podemos hacer en conjunto y hacer seguir fortaleciendo el turismo en la región”.

Sebastián Raby, gerente general de la Corporación Regional de Turismo, comentó que "esto es muy relevante, el turismo se hace en gran parte desde el nivel municipal y contar con la gran mayoría de los encargados de turismo de toda la región de Valparaíso y poder conocer información, experiencias y proyectos que se están realizando es indispensable para avanzar juntos y posicionar el turismo regional”.

En el encuentro, la Municipalidad de Limache adhirió al Código de Conducta ESNNA de Sernatur, que significa que la comuna asume un compromiso oficial y ético para prevenir la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes en el contexto de viajes y turismo. De igual forma, se comprometió a capacitar a sus equipos y a trabajar en conjunto con los prestadores de servicios turísticos (hoteles, restaurantes y guías) para transformarlos en agentes activos de protección infantil. Esta iniciativa busca asegurar que el desarrollo económico y patrimonial de Limache avance de la mano con un entorno seguro, responsable y libre de violencia para la infancia, consolidando a la comuna como un destino turístico ético a nivel regional.

Pamela Moreno, encargada del Centro Municipal de Fomento Productivo y Desarrollo Económico Local, subrayó que “nuestra oficina de turismo ha sido visualizada a través de Sernatur para contarle a los encargados de turismo de la región todo el trabajo que hemos desarrollado a nivel comunal. Esto nos permite no sólo visualizar lo que hacemos y también generar redes, que ellos nos conozcan y que vengan a nuestra comuna

El Museo Palmira Romano y la Casa de la Cultura son dos espacios municipales que funcionan en edificaciones de carácter patrimonial y que colaboran en la tarea de perpetuar la historia y cultura de Limache. Representantes de ambos espacios también participaron del encuentro en afán de visibilizar talleres dirigidos a la comunidad y actividades abiertas que contribuyen a conocer más de Limache y su patrimonio. Al término de la jornada, los visitantes pudieron recorrer la Casa Eastman, inmueble emblemático donde actualmente funciona el Conservatorio Municipal de Música.

PURANOTICIA