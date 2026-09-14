Dr. Juan Yuz fue reelegido rector de la U. Técnica Federico Santa María para el periodo 2026-2030

El Dr. Juan Yuz Eissmann fue reelegido rector de la Universidad Técnica Federico Santa María para el periodo 2026-2030, tras la decisión adoptada por el Consejo Superior en sesión extraordinaria realizada el viernes 11 de septiembre.

La elección por parte del máximo organismo colegiado de la universidad se produjo luego de que el académico del Departamento de Electrónica obtuviera la primera mayoría en la segunda vuelta del proceso electoral, con un 55,7% de los votos válidamente emitidos. Al no alcanzar ninguna candidatura el 60% establecido por la normativa interna, correspondía al Consejo Superior adoptar la decisión final.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior, los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta de la elección de Rectoría, el Dr. Juan Yuz Eissmann y el Dr. Darcy Fuenzalida O’Shee, expusieron sus programas de gobierno ante este consejo que constituye la máxima autoridad de la institución.

Posteriormente, los integrantes del consejo acordaron por unanimidad la reelección del Dr. Juan Yuz Eissmann como Rector de la Universidad Técnica Federico Santa María para un segundo periodo consecutivo. La autoridad iniciará su nuevo periodo el 1 de octubre de 2026 y ejercerá el cargo durante cuatro años.

PROCESO ELECTORAL

Tras finalizar el proceso eleccionario con la deliberación del Consejo Superior, la presidenta de este órgano colegiado, Yessica Cartajena, destacó que “la elección de rector es una de las decisiones más relevantes desde el punto de vista de la gobernanza de nuestra universidad”, valorando que “este proceso permitió ejercer los mecanismos institucionales previstos en nuestros Estatutos y desarrollar una deliberación seria, responsable y con independencia de juicio”.

En esa misma línea, agregó que “el proceso electoral, en su conjunto, ha sido también una oportunidad para escuchar con mayor profundidad a la comunidad universitaria, recoger distintas miradas y comprender mejor los desafíos, preocupaciones y aspiraciones que hoy están presentes”.

“El compromiso del Consejo Superior es seguir aportando, desde su rol, al desarrollo de largo plazo de la universidad y trabajar institucionalmente con el rector electo, considerando las distintas voces, experiencias y capacidades que conviven en nuestra comunidad —estudiantes, académicos, docentes, funcionarios, exalumnos y quienes contribuyen desde los distintos espacios de la Institución— para enfrentar los desafíos de corto y largo plazo que tenemos por delante, en un entorno nacional y global cada vez más exigente, cambiante y acelerado”, finalizó.