Gobierno descarta construcción de nueva cárcel en San Antonio: estudio de Gendarmería definió terreno en la provincia de Los Andes

La posibilidad de construir una nueva cárcel en San Antonio quedó descartada por parte del Gobierno, pese a que durante los últimos años se ha planteado como una alternativa para enfrentar las condiciones del actual establecimiento penal de la comuna, marcado además por su ubicación en una zona de riesgo ante eventuales tsunamis.

El tema incluso había sido abordado anteriormente por autoridades nacionales, ante la necesidad de contar con una infraestructura penitenciaria que permita responder a las necesidades de la zona. Sin embargo, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, entregó una definición distinta respecto del futuro de la infraestructura carcelaria en la región, con especial énfasis en esta comuna portuaria.

Según explicó la máxima autoridad de Gobierno en la región, sí está contemplada la construcción de una nueva cárcel en Valparaíso, pero el terreno que aparece como alternativa más viable se encuentra en la provincia de Los Andes, debido a las condiciones técnicas que debe reunir un proyecto de estas características.

Millones sostuvo a TV Costa que "va a haber una cárcel en la región de Valparaíso, sí, y los estudios que ya efectuó Gendarmería concluyen que uno de los terrenos que ya tienen determinado está emplazado en la provincia de Los Andes. Digo esto porque hay distintos aspectos técnicos que tiene que reunir un recinto carcelario: un mínimo de agua, de alcantarillado y también de centros de salud, entre otros".

Más allá de la decisión sobre dónde construir un eventual nuevo establecimiento, el delegado reconoció que existe una preocupación particular respecto de la permanencia de la cárcel de San Antonio en su actual ubicación. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en la reubicación de 400 internos que permanecen allí.

"Eso no significa que uno no quiera sacar la cárcel de San Antonio, que es distinto. Yo creo que vital. De hecho, en una reunión que tuvimos con el Comité Policial, yo le he pedido Gendarmería hacer los esfuerzos para reubicar a los 400 reos que están en San Antonio, ya sea en recintos penales de la región o del Maule, porque cada vez que ocurre una alerta de tsunami, la evacuación es de siete horas, y si ocurriera un tsunami real es cosa de minutos", indicó el delegado Millones.

La principal autoridad de Gobierno en la región enfatizó que, de lo contrario, "podríamos tener fatales consecuencias para los gendarmes y para los reos".

Respecto a la posibilidad de levantar un nuevo recinto penitenciario en sectores altos de la comuna de San Antonio, específicamente en áreas vinculadas al parque industrial –alternativa que también ha sido mencionada en el debate sobre el futuro de la cárcel de la comuna– Millones planteó que "eso no va a ser así porque no hay terreno, porque el Gobierno ya tiene un estudio definido que no es San Antonio, y porque la región de Valparaíso no es una urgencia dentro de las prioridades".

Así, la definición entregada por la principal autoridad de Gobierno en la Quinta Región establece dos líneas distintas: la nueva cárcel regional se proyecta en un terreno ubicado en la provincia de Los Andes, mientras que para San Antonio la prioridad planteada por el delegado Millones es gestionar el traslado de los internos que actualmente cumplen condena o permanecen privados de libertad en el recinto actual.

PURANOTICIA