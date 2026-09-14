ExpoFosis Papudo reunirá a emprendedores de la provincia durante las Fiestas Patrias

Como parte de las actividades de Fiestas Patrias 2026, el Fosis y la Municipalidad de Papudo invitan a la ExpoFosis Papudo 2026, muestra de emprendimiento que se desarrollará entre el jueves 17 y el sábado 19 de septiembre, en el Parque Municipal de Papudo, y que contará con la participación de 30 emprendedores apoyados por los programas del Fosis en la provincia de Petorca.

La alcaldesa Claudia Adasme comentó que "estamos muy contentos de poder recibir nuevamente la Expo FOSIS en nuestra comuna. Queremos que este espacio sea una tremenda vitrina para sus productos, que puedan dar a conocer sus talentos, generar oportunidades de comercialización, pero, sobre todo, que sea un tremendo atractivo turístico para quienes nos visitan en estas Fiestas Patrias".

Los participantes de la ExpoFosis Papudo son emprendedores seleccionados entre las personas participantes de los programas de Fosis, con productos hechos a mano de gran calidad y en variados rubros como artesanía, vestuario, bisutería, estampados personalizados, gastronomía y mucho más.

El director de Fosis Valparaíso, Sebastián Chacana, destacó que "la ExpoFosis es parte de las acciones que entregamos a los participantes de nuestros proyectos para potenciar sus emprendimientos. Es una vitrina que da oportunidades de difusión y de venta de productos de gran calidad, en variados rubros y hechos por los mismos expositores. A través de esta muestra queremos destacar la participación de 30 personas emprendedoras de la Provincia de Petorca, lo que convierte a la ExpoFosis Papudo 2026 en un gran panorama para estas Fiestas Patrias”.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, recalcó que “la ExpoFosis muestra el trabajo y creatividad de artesanos y productores locales, historias de esfuerzo y superación que visibiliza emprendimientos, muchas veces familiares de personas de la provincia de Petorca, y entrega espacios reales de comercialización”.

La ExpoFosis se realiza en el Parque Municipal de Papudo, entre las 11:00 y 21:00 horas, de los días 17 al 19 de septiembre, como parte de las actividades de Fiestas Patrias de la región de Valparaíso, lo que ofrece un espacio gratuito y equipado para la exhibición y venta de productos con identidad local, elaborados principalmente a mano.

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