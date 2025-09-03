Diputado Teao por fracaso de mesa técnica por megatoma de San Antonio: "10 mil personas hoy quedan en absoluta incertidumbre"

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) reconoció este miércoles el fracaso de la Comisión Técnica creada para buscar una salida que evitara el desalojo de la megatoma de San Antonio, donde habitan más de 10 mil personas en 215 hectáreas.

Según la cartera, tras 17 sesiones, el proceso no logró los resultados esperados debido a la diferencia en la tasación de los terrenos y a la postura inflexible de los propietarios, quienes llegaron a triplicar el valor estimado por el propio ministerio.

Al respecto se refirió el diputado Hotuiti Teao, quien señaló que "es muy preocupante que después de más de seis meses de negociaciones entre el Gobierno y la inmobiliaria, se cierre esta mesa técnica sin ningún resultado. Estamos hablando de más de 4.000 familias y cerca de 10.000 personas que hoy quedan en la absoluta incertidumbre".

"Este Gobierno, que se comprometió en campaña con las familias que viven en asentamientos irregulares, tuvo todos estos años para avanzar en una solución real y no lo hizo. Ahora, cuando ya está ad portas de terminar su mandato, deja un problema sin resolver y miles de familias enfrentadas al fantasma del desalojo", complementó.

El parlamentario indicó que "el Estado no puede seguir actuando con improvisación en materia habitacional. Aquí se requiere voluntad política, transparencia en las negociaciones y una política de vivienda que dé certezas a las familias, sin dejar de resguardar también la legalidad y el derecho de propiedad. Lo que menos necesita San Antonio es que este fracaso termine en enfrentamientos o en más abandono".

Finalmente, el diputado Hotuiti Teao hizo un llamado al Minvu a "dar explicaciones claras y a presentar, de inmediato, una alternativa viable que impida que miles de familias queden con promesas incumplidas".

PURANOTICIA