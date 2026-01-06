Cancelan la Alerta Roja y declaran Alerta Amarilla para Valparaíso luego que el incendio en Laguna Verde fuera "contenido"

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja y declarró Alerta Amarilla para la comuna de Valparaíso, luego que el incendio forestal en Laguna Verde fuera "contenido".

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el siniestro se mantiene activo, pero contenido, habiendo disminuido la amenaza inminente que dio origen a su activación.

Las llamas de la emergencia han consumido aproximadamente 10 hectáreas de vegetación.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred canceló la Alerta Roja y declaró Alerta Amarilla para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

El fuego afectó a tres estructuras, dos que serían segundas viviendas y una tercera que resultó con daño parcial.

Hubo un momento en que la voracidad de las llamas, sumado a la propagación de las mismas por acción del viento, pusieron en serio peligro a dos sectores de Laguna Verde, motivo por el que se activó dos veces la Mensajería SAE para evacuar ambas zonas, lo cual implicó que un centenar de personas tuviera que abandonar sus viviendas.

En el lugar se desplegaron 15 carros de Bomberos Valparaíso y tres vehículos de apoyo con más de 105 voluntarios que trabajaron en el control del fuego y la protección de sectores poblados, al mando del tercer comandante, Francisco Arévalo.

Senapred indicó que con la declaración de esta Alerta Amarilla, "se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objeto de evitar que el evento crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

