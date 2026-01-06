Fedetur condenó estafa que afectó a más de 200 argentinos que arrendaron alojamientos que no existían en Reñaca

La presidenta de la Federación Nacional de Turismo (Fedetur), Mónica Zalaquett, condenó la estafa que afectó a más de 200 argentinos que arrendaron alojamientos que no existían en Reñaca, región de Valparaíso.

La líder gremial condenó “con firmeza el fraude que afectó a cerca de 200 turistas argentinos esta temporada”.

"Este tipo de estafas no solo provoca un daño económico importante, sino que daña la confianza y la reputación de Chile como destino turístico seguro", agregó.

Finalmente, desde la federación realizaron "un llamado a la autoridades a fortalecer los mecanismo de control y a los viajeros a verificar siempre sus reservas con agencias y alojamientos formales, el turismo debe ser una experiencia de encuentro y respeto. No un acto de engaño".

La estafa fue realizada a través de la página web "Web HolidayReñaca.com", que copiaba imágenes, enlaces y comentarios reales de Booking, lo que generó cierta sospecha en los usuarios.

El autor de estas estafas reconoció los hechos mediante una publicación, donde lamentó “desde los más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice, será amargo”.

