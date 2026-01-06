Sección Centauro de Carabineros detuvo a 703 personas e incautó 14 armas de fuego durante el 2025 en Valparaíso y Casablanca

La Sección Centauro de la Prefectura de Carabineros Valparaíso, que tiene como objetivo reforzar las labores operativas en Valparaíso y Casablanca, terminó el 2025 con cifras que recientemente dieron a conocer y que fueron calificadas como positivas.

La unidad, que focaliza su accionar en aquellos sectores donde se registran mayores índices de incivilidades y delitos, así como también en los enmarcados dentro del plan «Calles sin violencia», tiene como finalidad aumentar la presencia policial, fortalecer la seguridad ciudadana y brindar una respuesta oportuna y eficaz.

Así es como, a través de patrullajes motorizados, controles preventivos y despliegues focalizados, 703 personas fueron detenidas durante el año pasado. De este número, 410 corresponden a prófugos de la justicia. Esto responde principalmente a los 8.000 controles efectuados, tanto de identidad como vehiculares en el territorio.

En cuanto a incautaciones, 14.107 cigarrillos de contrabando fueron sacados de circulación del comercio ilegal, así también 14 armas de fuego y 50 armas blancas. También destacan 14 automóviles con encargo vigente que fueron recuperados.

En el marco de la fiscalización, respecto al cumplimiento de la ley de alcoholes, se cursaron 2.369 infracciones, tanto a locales de expendio como a personas por consumo en la vía pública. En cuanto a infracciones al tránsito, Carabineros informó que se cursaron 610 y 415 infracciones por incumplimiento a ordenanzas municipales.

Finalmente la institución policial destacó que "estos resultados reflejan el alto compromiso, profesionalismo y entrega de los funcionarios que integran esta sección especializada, reafirmando el compromiso institucional de Carabineros de Chile con la seguridad, el orden público y el bienestar de la comunidad".

