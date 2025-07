Diputado Longton y licitación de buses en el Gran Valparaíso: "Se anuncia transformación sin los instrumentos para sostenerla"

El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que el sistema de transporte público del Gran Valparaíso enfrenta una triple amenaza que pone en riesgo la continuidad del servicio: la salida forzada de micros por antigüedad sin posibilidad real de renovación, la falta de pago de subsidios por parte del Ministerio de Transportes y una licitación que avanza sin infraestructura ni planificación detallada.

“Esto no es un problema técnico, es una urgencia ciudadana. Si salen cerca de 200 micros y no se reemplazan, va a haber menos buses en la calle, menos frecuencia y más espera para la gente. Y hoy, los pequeños empresarios no están renovando porque no tienen respaldo ni claridad”, señaló el parlamentario.

Longton explicó que uno de los principales problemas es la falta de implementación del programa «Renueva tu Micro», que depende del Gobierno Regional, en la región.

“Entre 2011 y 2022, se han renovado más de 7.400 buses en el país, con más de 117 mil millones de pesos invertidos. Pero el Gran Valparaíso ha quedado completamente rezagado: no ha superado las 200 unidades renovadas, pese a representar el 17% del parque nacional potencialmente beneficiario. Mientras regiones como Maule o Los Lagos han renovado más de 2.100 buses, acá no se ha dado cobertura suficiente. Eso tiene que cambiar ya”, complementó el legislador.

Longton también cuestionó que desde febrero los operadores no han recibido el subsidio por congelamiento de tarifas. “Este subsidio es clave para cubrir los costos de operación. Llevan más de cuatro meses sin recibirlo, y eso significa sueldos postergados, deudas con proveedores y frecuencias reducidas. Afecta directamente a los conductores y a los pequeños operadores que no tienen espalda financiera para aguantar”, afirmó.

Respecto de la licitación presentada por el Ministerio de Transportes, insistió en que es un proceso necesario para modernizar el sistema, pero que no puede ejecutarse sin condiciones mínimas claras. “En Valparaíso no hay ni un solo metro de vías exclusivas o prioritarias para el transporte público. A diferencia de Santiago o Concepción, donde sí se ha invertido en infraestructura, aquí se está anunciando una transformación sin los instrumentos para sostenerla”, advirtió.

También criticó la falta de claridad sobre los terminales que deberán albergar a la nueva flota. “No hay definiciones claras sobre los terrenos, su financiamiento, su localización ni su habilitación. ¿Cómo se va a operar un nuevo sistema si ni siquiera se sabe dónde van a estar los terminales? La licitación debe ir acompañada de un plan paralelo, concreto y financiado que aborde estos temas”, sostuvo.

Finalmente, Longton hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas inmediatas. “La licitación tiene que avanzar, pero acompañada de decisiones concretas: activar Renueva tu Micro, pagar los subsidios, y presentar ya el plan de infraestructura que permita que esto funcione. La gente necesita más y mejores micros, no anuncios sin respaldo”, concluyó.

PURANOTICIA