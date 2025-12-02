Diputado Longton cuestiona "ofertones electorales" de Jara en la V Región: "Carecen de seriedad y factibilidad"

El diputado y senador electo por la región de Valparaíso, Andrés Longton (RN), criticó las recientes declaraciones y anuncios realizados por la candidata presidencial, Jeanette Jara, durante su visita a la región, donde presentó una serie de compromisos e iniciativas.

El legislador señaló que los planteamientos realizados por la abanderada “carecen de seriedad y factibilidad”, advirtiendo que muchos de ellos corresponden a obras que ni siquiera han iniciado su etapa de diseño, pese a ser proyectos largamente discutidos y aún sin avance real, añadiendo que “lo que vimos en la visita de la candidata comunista a la región de Valparaíso no fueron compromisos serios, sino una lista de ofertas improvisadas como si pudieran ejecutarse de un día para otro”.

El parlamentario de Renovación Nacional agregó que “si el gobierno del Presidente Boric no ha sido capaz de sacar adelante proyectos estratégicos para la región, como el tren Quillota–La Calera, La Cruz o el fallido anuncio de la licitación del tren Santiago-Valparaíso, resulta difícil creer que ahora la candidata de la continuidad pueda materializar iniciativas aún más complejas, que ni siquiera cuentan con estudios técnicos o definiciones básicas”.

Longton insistió en que “la región de Valparaíso necesita certezas, planificación y proyectos posibles, no anuncios que se repiten cada ciclo electoral sin sustento ni hoja de ruta, lo que solo evidencias desesperación y la peor cara de la política.

Enfatizó en que “nuestra región no necesita promesas de papel ni anuncios reciclados cada cuatro años; necesita gestión real. Valparaíso ha sido duramente golpeado por la improvisación y no podemos permitir que se siga usando como vitrina electoral para prometer lo que no han sido capaces de cumplir donde gobiernan”.

Finalmente, llamó a que la discusión presidencial avance “con responsabilidad y propuestas serias, basadas en programas reales y no en anuncios de último minuto”, subrayando que “las familias de nuestra región merecen proyectos sólidos y posibles, no un festival de promesas, que juegan con las esperanzas de la gente, motivados por el afán de aferrarse al poder”.

