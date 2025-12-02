Alerta Roja en Limache: incendio forestal consumió más de 70 hectáreas y obligó a activar Mensajería SAE para evacuar zonas

Hasta el cierre de esta nota, más de 70 hectáreas de vegetación y pastizales había consumido un incendio forestal que por momentos permaneció completamente descontrolado en los sectores Los Laureles y Queronque de la zona rural de la comuna de Limache, al interior de la región de Valparaíso.

Si bien, no hay que lamentar viviendas afectadas por acción del fuego, sí resultó completamente consumida una bodega, en la cual no habían personas en su interior. Tampoco se reportan personas lesionadas o heridas por la emergencia.

Cabe hacer presente que, de acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), se declaró Alerta Roja comunal.

Frente al eventual peligro que las llamas alcancen zonas habitadas, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar los sectores El Limachito y Condominio Limache, activando para ello la Mensajería SAE.

Trabajaron en el combate de la emergencia cinco brigadas de Conaf, un técnico, dos recursos aéreos, un helicóptero, dos PC-Code; además de voluntarios de Bomberos de Limache, de Villa Alemana, de Quilpué, de Olmué, de Quillota, de Nogales y de La Cruz.

El director regional de Conaf en Valparaíso, Mauricio Núñez, señaló que "vamos a tener entre 32 y 34 grados este miércoles en zona de cordillera de la costa y precordillera. Así que un llamado, aprovechando la oportunidad, para todos los vecinos a tener máximo cuidado. Hoy tenemos ocho incendios. Hasta el día de ayer llevábamos 127 incendios. Así que un llamado a toda la comunidad a la prevención".

Por su parte, el seremi de Agricultura, Sergio Salvador, sostuvo que "el tema es el llamado a la prevención, es decir, mantener cortafuegos comunitarios, mantener el perímetro de la vivienda despejado, sin material combustible, no utilizar herramientas que produzcan chispas. Es normal que la gente que vive en estos sectores utilice herramientas para hacer este tipo de trabajo en las percelaciones".

Finalmente, el delegado presidencia provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, comentó que "una bodega se destruyó totalmente, pero no era habitacional, por lo tanto tenemos que decir que afortunadamente no tenemos ninguna vivienda que esté involucrada. No hay lesionados, hubo una alarma sabe que actuó rápidamente".

