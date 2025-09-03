Diputado Lagomarsino se sumará a querella por graves vejaciones contra trabajador con TEA en Hospital de Osorno

El diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) anunció que se hará parte de la querella en el caso del funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital de Osorno que fue sometido a distintas vejaciones y torturas por excompañeros del recinto de salud, quienes incluso registraron los hechos.

Al respecto, el parlamentario que forma parte de la Comisión de Salud de la Cámara, calificó la situación como “una actitud que es incomprensible de parte de otros funcionarios que trabajan también en salud”.

Considerando la gravedad de los hechos, el legislador anunció que “hemos decidido hacernos parte de la querella que se ha levantado, producto que una situación de estas características no puede aceptarse”.

"Los funcionarios de salud son los primeros llamados a tener un trato humano hacia toda la población con distintos tipos de patologías o condiciones, como son aquellos de la neurodivergencia”, sostuvo.

Por último, enfatizó en la crítico que resulta que funcionarios “hayan tenido estas torturas y estos vejámenes con un profesional con TEA que estaba trabajando en el mismo hospital, que le desnudaron, que le quemaron con vapor, que lo sometieron a una serie de vejámenes, es intolerable y por ello hemos decidido hacernos parte de la querella”.

PURANOTICIA