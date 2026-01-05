Colisión de dos automóviles dejó tres personas lesionadas y una alta congestión vehicular en la ruta Las Palmas de Viña del Mar

Tres personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en la ruta Las Palmas de Viña del Mar, en dirección al centro de la comuna.

Por causas que se investigan, aunque podría tener que ver el pavimento resbaladizo por la intensa llovizna, se produjo una violenta colisión de dos vehículos.

A raíz de esto, tres personas resultaron lesionadas entre la rotonda El Trebol y el túnel al Jardín Botánico, debiendo ser socorridos por equipos de emergencia.

Producto de este trabajo, la autopista que conecta la Ciudad Jardín con la localidad de Placilla registró una altísima congestión vehicular en ambos sentidos.

Cabe hacer presente que minutos antes se registró otro accidente de tránsito en la ruta Las Palmas, esta vez a la altura de la variante Agua Santa, en la parte alta.

Se trató del choque de un vehículo menor contra las barreras de contención, el cual dejó al automóvil semivolcado contra la ladera del cerro.

PURANOTICIA