En prisión preventiva quedó gendarme que ingresó drogas a la cárcel de Valparaíso

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó el gendarme acusado de ingresar drogas a un módulo del Complejo Penitenciario de Valparaíso.

El exfuncionario de Gendarmería de Chile tuvo su audiencia de formalización este domingo, donde el Juzgado de Garantía de Valparaíso analizó los detalles del caso.

Tras atender los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, se decidió declarar en reserva la causa, por lo cual no se permitió el ingreso de la prensa.

Lo que se sabe es que al gendarme destituido de la institución se le imputaron los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos.

A través de un escueto comunicado, Gendarmería informó que tras rigurosas indagatorias, se logró determinar que el extrabajador de la cárcel porteña intentó ingresar drogas a uno de los módulos del recinto ubicado en Playa Ancha.

Junto a ordenar la destitución inmediata del funcionario, también se dio inicio a un sumario administrativo para esclarecer todas las responsabilidades pertinentes.

"Reiteramos nuestro firme compromiso con la transparencia y la probidad, rechazando y condenando de manera contundente cualquier conducta que se desvíe de los principios del servicio público y del juramento de servicio", señaló Gendarmería.

"No toleraremos acciones que pongan en riesgo la integridad de la justicia penal y de las instituciones de nuestro país", sentenciaron en la institución.

Cabe hacer presente que el exgendarme quedará sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva por al menos los próximos tres meses, fecha establecida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso para llevar a cabo las indagatorias del caso.

