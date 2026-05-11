Diputado Javier Olivares confirma presentación de querella y afirma que hay registros de agresión en su contra

El diputado Javier Olivares (Partido de la Gente, volvió durante la tarde de este lunes al Congreso tras la agresión que sufrió el fin de semana durante la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué.

A su llegada a la sede legislativa, el representante del PDG portaba gafas oscuras. Sin embargo, al momento de retirarse el accesorio, quedó en evidencia un hematoma situado debajo de su ojo derecho. Cabe destacar que, hasta el momento, las autoridades aún no logran individualizar a los sujetos responsables de perpetrar los golpes que afectaron tanto a Javier Olivares como a su asesor.

“Más allá de las diferencias políticas, lo relevante hoy es que estamos unidos en que nadie tiene el derecho de atacar a otra persona por su pensamiento político, por su forma de vestir o por su forma de expresarse”, indicó.

Añadió que "agradezco también los apoyos del Partido de la Gente, del Partido Republicano, el PPD, de todas las bancadas, de todos y cada uno de ellos que hoy están presentes. El Partido Nacional Libertario, por supuesto también Franco Parisi y todos los diputados de su colectividad que se han prestado justamente para condenar este hecho".

Respecto al hecho, el diputado relató que "nosotros estuvimos seis minutos exclusivamente en ese lugar y nos fuimos. Por tanto, es imposible que digan que yo llegué tomado, que yo llegué a las 2 de la mañana. Primero, yo no tomo, por tanto, eso está claro, no bebo alcohol. Segundo, no llegué a las 2 de la mañana, llegamos a las 2:20 y está todo además en video”.

Continuó manifestando que "entramos, pagamos la entrada y saludamos al presidente del club. Y cuando nos trasladamos hacia la pista, viene una persona que tiene antecedentes penales, por tráfico de drogas, e incluso por venta y consumo de estupefacientes, además de porte de arma de fuego. Me golpeó maleteramente por la espalda".

"Yo no entablé diálogo con nadie, no se gritó ninguna consigna política de mi parte hacia nadie. Por el contrario, recibí el cariño que siempre recibo de mis vecinos de Olmué”, agregó.

Finalmente, señaló que presentará una querella criminal contra los responsables de la agresión. "Vamos a presentar una querella criminal contra los responsables, contra las personas que nos agredieron a mí y a parte de mi gabinete. Ya hicimos la declaración que nos correspondía como cualquier chileno, y como cualquier chileno vamos a esperar que las cosas funciones, y que de una vez por todas estas personas caigan detenidas, si así la Justicia lo determina".

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