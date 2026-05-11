"No está contando la historia completa": Testigos contradicen versión del diputado Javier Olivares tras agresión en fiesta de Olmué

Testimonios entregados por personas que habrían participado de la celebración realizada en el Club Deportivo Montevideo de Olmué contradijeron lo expresado por el diputado Javier Olivares, quien fue víctima de una violenta agresión en el lugar.

Asistentes a la fiesta realizada en la provincia de Marga Marga señalaron que "claramente el diputado no está contando la historia completa", dando cuenta que previo a la agresión hubo una fuerte discusión con el parlamentario.

En declaraciones al matinal de Chilevisión, una persona indicó que "yo estuve en la actividad deportiva de Olmué. El diputado tuvo un cruce de palabras con un jugador y, muy burlesco, muy de su estilo, le respondía algo alusivo de Pinochet".

En ese sentido, el presunto asistente al evento realizado en dependencias del club deportivo aseguró que este intercambio de palabras "encendió los ánimos".

Asimismo, manifestó –vía mensajes– al programa «Contigo en la mañana» que "eso que se dice de ‘qué viva la izquierda’, en ningún momento lo escuché. Fue todo muy rápido, pero claramente el diputado no está contando la historia completa".

Respecto a si existiría algún registro audiovisual que captara lo ocurrido durante la madrugada del domingo en Olmué, señaló que sí habría uno y que habría grabado justamente por uno de los asesores del diputado del Partido de la Gente.

"Todo el mundo lo saludó. Si ellos salieron a pelear afuera de la celebración. El asesor que lo acompañaba en todo momento estaba grabando, pero no hay ninguna grabación”, afirmó el supuesto asistente a la celebración deportiva.

Cabe recordar que el equipo del parlamentario anunció que presentará acciones judiciales en contra de las personas que resulten responsables de este ataque, afirmando que Olivares fue “cobardemente agredido por la espalda” por un jugador.

Desde la Fiscalía se informó que mientras bailaba con su abogada, el diputado Olivares fue agredido por un sujeto desconocido con un golpe de puño en el rostro. Tras ello, se trasladaron al exterior del recinto, pero en ese lugar volvió a ser abordado por el individuo, quien acompañado de otro sujeto empujó al parlamentario, provocando su caída al suelo, para luego continuar golpeándolo con golpes de pie.

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