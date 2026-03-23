Diputado Celis solicitará al Minsal que instruya "una auditoría externa" al SSVQ tras solicitud de renuncia a la directora Andrea Quiero

El diputado Andrés Celis abordó la decisión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, organismo que le solicitó la renuncia a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota (SSVQ), Andrea Quiero Gelmi, en medio de una seguidilla de polémicas, señalando que solicitará al Ministerio de Salud que "instruya una auditoría externa a dicho Servicio".

El parlamentario por el Distrito 7 de Valparaíso indicó que "la decisión tomada por la ministra y por la Subsecretaria de Redes Asistenciales de pedir la renuncia a la directora del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca es la demostración de cómo este Gobierno va a manejar la salud en Chile".

El legislador de Renovación Nacional añadió que "no podemos seguir soportando que existan privilegios en nuestros sistemas. No podemos seguir eligiendo no a los mejores sino a los amigos en política. Acá la salida de la señora Quiero es la demostración de la tolerancia cero contra los saltos en la fila y los pititos en política.

El diputado sostuvo que "ahora hay que empezar a ver quiénes fueron traídos por esta señora al Servicio de Salud y ver quiénes siguen o se van".

Finalmente, dio a conocer que solicitará al Ministerio de Salud que "instruya una auditoría externa a dicho Servicio".

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