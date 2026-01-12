Diputado Barrios valora llamado de Boric a Kast para aprobar proyectos de sala cuna y FES: "Son de beneficio ciudadano"

El diputado Arturo Barrios se manifestó de acuerdo con el Presidente Gabriel Boric, quien le planteó al mandatario electo, José Antonio Kast, colaborar para sacar adelante los proyectos de ley de Sala Cuna y del nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES), considerando los consensos técnicos que existen entre los equipos de ambos sectores.

En esa línea, el parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso indicó que esperaba “que el Partido Republicano esté a la altura de la situación, ya que ellos tuvieron diferencias con el Sueldo Mínimo y otros. En este caso, la de las Salas Cunas, y la que pone fin al CAE para tener un nuevo financiamiento universitario, son de absoluto beneficio ciudadano”.

“Es cierto que cada gobierno tiene sus características y busca poner su sello, pero en este caso, ambos proyectos que estamos tramitando, son de mucha importancia que se aprueben para todas las familias chilenas, y por tanto hay que tener una mirada de Estado”, planteó el legislador socialista.

Recordar que el proyecto de Salas Cuna busca promover la participación laboral de mujeres y hombres, eliminando barreras al cuidado infantil, fomentando la corresponsabilidad y la equidad de género, y garantizando el acceso a espacios de cuidado y desarrollo temprano para niños y niñas, incluyendo a trabajadores independientes y de casa particular.

El diputado Barrios reiteró que “su objetivo es que la maternidad/paternidad no sea un impedimento para el desarrollo profesional y que las empresas no discriminen al contratar, y en eso, estamos de acuerdo todos y todas”.

Asimismo, el objetivo del proyecto del FES (Financiamiento para la Educación Superior) es reemplazar los créditos estudiantiles actuales (CAE, Fondo Solidario, CORFO) por un sistema público y estatal que elimina el endeudamiento.

El socialista indicó que esto “es relevante porque permitirá estudiar sin pagar durante la carrera y retribuir solo después de egresar, con pagos que son un porcentaje del sueldo, sin intereses bancarios y con condonación para deudores antiguos, creando un sistema más justo y accesible para todas y todos”.

“Por ello, me parece muy importante que logremos aprobar estos proyectos que benefician a todas las familias chilenas, y espero que el Presidente electo, José Antonio Kast, apoye estas dos iniciativas que son tan relevantes para una política de Estado”, finalizó el diputado Arturo Barrios.

PURANOTICIA