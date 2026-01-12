Presidente Boric invita a Kast a colaborar en proyectos de Sala Cuna y Financiamiento para la Educación Superior

El Presidente Gabriel Boric llamó al mandatario electo José Antonio Kast a colaborar para sacar adelante los proyectos de Sala Cuna y de nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES). También se mostró partidario de no seguir polemizando por las declaraciones en la prensa.

Al inicio de su discurso en el Congreso Futuro 2026, Boric señaló que "voy a hacer un esfuerzo por no entrar en discusiones contingentes", pero a poco andar indicó que "voy a aprovechar y voy a tomar la mejor versión posible de uno de los argumentos que ha dado el Presidente electo, José Antonio Kast"

"Le invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna, que está en discusión de hace casi 20 años, casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos, señaló Boric.

"Tenemos cuatro semanas, porque si no vamos a retroceder mucho. Aprovechemos, José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante", añadió.

En cuanto al FES, expresó que "yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí podemos llegar a un consenso, podemos llegar a un consenso".

También pidió que "no pensemos siempre, y esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte. O quedarnos con la cuña que descontextualiza".

"Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi. Pero yo creo que el espíritu de lo que dice y de lo que ha dicho acá es mucho más constructivo", destacó.

"Prefiero, en vez de quedarme solamente con las cuñas, y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto porque tenemos varias cosas que creo que valen la pena ser discutidas. Hagamos ese esfuerzo", cerró.

