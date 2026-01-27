Diputado Barrios por proyecto de bienestar en comunidades educativas: "Erradicar la violencia es una tarea colectiva y urgente"

El diputado Arturo Barrios valoró la aprobación del proyecto de ley sobre buen trato y bienestar en las comunidades educativas, iniciativa que busca prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y toda forma de violencia en los establecimientos educacionales.

Tras el acuerdo alcanzado en la comisión mixta y la posterior votación favorable en Sala, el parlamentario socialista señaló que esta ley “responde a una realidad que ya no podemos seguir ignorando: la violencia escolar y el deterioro de la convivencia están afectando directamente el derecho a la educación y el bienestar de estudiantes, docentes y asistentes de la educación”.

El legislador del Distrito 7 de la región de Valparaíso indicó que “el aprendizaje no es posible en contextos de miedo, maltrato o discriminación. Esta ley pone en el centro algo fundamental: el buen trato y el bienestar no son un complemento del sistema educativo, son una condición básica para que funcione”.

El integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados destacó que la iniciativa no se limita a una lógica punitiva, sino que avanza hacia una mirada preventiva e integral, fortaleciendo la responsabilidad de los establecimientos, los sostenedores y del propio Estado en la promoción de una cultura de respeto, cuidado y convivencia democrática.

Asimismo, subrayó la importancia de que esta normativa reconozca el impacto que la violencia escolar tiene en quienes educan. “Profesores, asistentes de la educación y equipos directivos han debido enfrentar situaciones de alta complejidad, muchas veces sin el respaldo necesario. Avanzar en convivencia escolar es también cuidar la salud mental y la dignidad de quienes sostienen la educación pública y particular subvencionada”, afirmó.

En relación con la región de Valparaíso, el congresista señaló que fortalecer la convivencia escolar es clave para reconstruir confianzas en comunidades educativas diversas y muchas veces tensionadas por problemas sociales más amplios.

“La escuela debe volver a ser un espacio seguro, de encuentro y de formación integral, especialmente en territorios donde las brechas sociales y la violencia afectan con mayor fuerza”, indicó.

Finalmente, el diputado Arturo Barrios reiteró su respaldo a la ley y llamó a su correcta implementación: “Esta normativa es un paso importante, pero su éxito dependerá de que vaya acompañada de formación, recursos y compromiso institucional. Erradicar la violencia escolar es una tarea colectiva y urgente”.

PURANOTICIA