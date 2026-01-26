Cámara aprueba la propuesta de la comisión mixta sobre el proyecto de convivencia escolar: pasa al Senado

La Cámara de Diputados respaldó la propuesta de la comisión mixta sobre el proyecto sobre convivencia escolar.

La iniciativa pasó al Senado para su último trámite en el Congreso Nacional, previo a su despacho al Ejecutivo para su promulgación.

Un 72,1% de las denuncias recibidas por la Superintendencia de Educación son por situaciones de convivencia, donde una parte importante y creciente en el tiempo refieren a casos de discriminación.

Tomando como base este diagnóstico, dos mociones nacidas en la Cámara de Diputados y un mensaje del Ejecutivo se hicieron cargo del tema, promoviendo un marco legal que regule y fomente la convivencia educativa al interior de los establecimientos educacionales.

La iniciativa se revisó este lunes en la Cámara de acuerdo al informe de comisión mixta que resolvió los puntos en conflicto con el Senado. Este se aprobó por 114 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

En dicha instancia se abordaron los seis puntos que rechazó la Cámara en el tercer trámite, más otros tres artículos que el grupo parlamentario acordó agregar para una mejor resolución de los temas.

En orden a lo anterior, se definieron acuerdos sobre las siguientes materias:

Ambientes laborales para el equipo docente y asistentes de la educación.

Creación de consejos escolares en establecimientos con aporte estatal y adecuaciones normativas en torno a este tema.

Definición de acoso escolar.

Plan de Gestión de Convivencia Educativa y los procesos participativos para su actualización.

Un cambio de referencia relacionada a contenidos de los reglamentos internos.

Autorización para los sostenedores para implementar recursos tecnológicos para detectar armas o similares.

Restitución de la declaración de intereses y patrimonio de integrantes del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, por la dieta que reciben.

SOBRE LA CONVIVENCIA EDUCATIVA Y SUS ALCANCES

El texto establece una serie de deberes y tareas para el Estado en esta materia. Asimismo, define que son deberes de los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales desarrollar en las aulas instancias de aprendizaje socioemocional que reconozcan y atiendan necesidades emocionales individuales y grupales de los estudiantes.

Se introducen diversas definiciones claves en este ámbito, como qué se entiende por acoso escolar o por “buena convivencia educativa”. Esta última apuntará a la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa.

La idea es promover relaciones e interacciones inclusivas y participativas que fomenten la solidaridad, empatía, cohesión y consenso entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Esto se realizará a través de prácticas y procesos de aprendizaje que se orientan a reconocer y resolver las diferencias y conflictos en forma pacífica y colaborativa. En este marco se atenderán siempre el bien común, así como el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Se regula el derecho para los profesionales y asistentes de la educación a trabajar en ambientes seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, donde se respete su autoridad pedagógica y se resguarde. Asimismo, se indica que estos equipos promoverán instancias de aprendizaje socioemocional, que reconozcan y atiendan necesidades emocionales individuales y grupales de los estudiantes.

HERRAMIENTAS CREADAS

El proyecto entrega lineamientos a la comunidad escolar para propiciar un clima educativo de convivencia y buen trato. Así, se espera prevenir situaciones como el acoso, la violencia y la discriminación, dentro y fuera del establecimiento. Frente a vulneraciones de derecho, se insta a comunicarlo.

Luego, se llama a los establecimientos a velar por todas aquellas conductas constitutivas de acoso, violencia o discriminación entre los integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, pasa a definir dichas situaciones y ordena a la constitución de protocolos y otras acciones para enfrentarlas.

Los establecimientos educacionales deberán contar con un Plan de Gestión de Convivencia Educativa que considere los lineamientos de la política ad hoc. En paralelo, se definen sus objetivos y contenidos mínimos.

Además, en cada establecimiento educacional que reciba subvenciones o aportes regulares del Estado existirá un Consejo Escolar. Su objetivo será estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia y el buen trato. Los establecimientos no obligados a constituir dichos consejos crearán un Comité de Buena Convivencia Educativa o una entidad similar.

Se ordena a que los reglamentos internos de los establecimientos educacionales aborden el tema de la convivencia educativa. También, la prevención del acoso, violencia y discriminación, junto con medidas, protocolos y acciones disciplinarias y de protección, según corresponda. En este orden, define ciertas materias bases en línea con esta ley. Adicionalmente, se establecen sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones.

Se crea el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar. Su objeto será fomentar y promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes que cursen desde tercero básico hasta tercero medio en los establecimientos educacionales dependientes de sostenedores que perciban subvenciones del Estado. Igualmente, se crea el Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar y se determinan sus atribuciones y composición.

DEBATE

En la discusión del proyecto de convivencia educativa participaron Stephan Schubert, Camila Rojas, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Arturo Barrios, Karen Medina, Héctor Barria y Miguel Mellado. El Ejecutivo estuvo representado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

En términos generales, los testimonios apoyaron la necesidad de avanzar en el establecimiento de herramientas para la comunidad escolar, con el objeto de mejorar la malograda convivencia escolar. Así, se valoraron aspectos como las nuevas atribuciones de la Superintendencia de Educación, como ente colaborativo en el proceso y fiscalizador. También respecto de la definición de nuevas tareas para el Estado y la propia comunidad.

Algunos dijeron que mantenían reparos a la propuesta, estimándola insuficiente. Por ejemplo, por la falta de recursos involucrados en el tema o por la ausencia de medidas en favor del debido respecto a la labor de los profesores. Empero, anunciaron su voto favorable respecto del informe de la comisión mixta.

El único que llamó al rechazo fue el diputado Sergio Bobadilla. Criticó los lineamientos de la propuesta, considerando que se queda en buenas intenciones. Además, acusó que se legisla a última hora, punto contradicho por otros exponentes en el hemiciclo.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA