Diputado Arturo Barrios y posible candidatura presidencial del gobernador Rodrigo Mundaca: "No estamos para darnos gustitos"

Fue el 24 de noviembre de 2024 cuando –por amplio margen– la ciudadanía eligió a Rodrigo Mundaca Cabrera para que sea quien lidere un segundo periodo como Gobernador Regional de Valparaíso durante el periodo comprendido entre 2025 y 2029.

Pero a seis meses de iniciada su segunda administración al mando del Gore de Valparaíso –tras una ceremonia realizada en Viña del Mar el 6 de enero pasado– la máxima autoridad local ha deslizado la opción de competir ahora por la Presidencia.

"En materia presidencial me han preguntado harto y voy a esperar la Primaria. Hoy estoy muy ocupado de la región, trabajando 24-7, pero –insisto– voy a esperar los resultados de la Primaria del oficialismo", expresó Mundaca el 12 de abril.

Asimismo, el Gobernador de Valparaíso ha sostenido reuniones con Gonzalo Winter (Frente Amplio) y con Jeannette Jara (Partido Comunista), descartando de paso que Carolina Tohá (Socialismo Democrático) sea opción para votar por ella.

"Tohá no es mi candidata y con Mulet tuvimos problemas de agenda", dijo.

Pero eso no es todo, pues el Gobernador Regional de Valparaíso también reveló hace algunos días que sostuvo una conversación con el Presidente Gabriel Boric, la cual trató sobre la Primaria Presidenciales del oficialismo, desclasificando que el jefe de Estado le hizo dos solicitudes: "Me pidió llamar a votar y me pidió escuchar a los candidatos".

Todas estas declaraciones de Rodrigo Mundaca han levantado una seria controversia en el oficialismo, que no ve con buenos ojos que se pueda sumar como candidato presidencial de cara a la elección de noviembre; pero también con críticas desde la oposición, que ha recalcado que debe estar preocupado sólo de la Quinta Región y que por algo la ciudadanía le mandató, a través de su voto, que la gobernara.

Esta situación fue analizada en Puranoticia.cl por el diputado Arturo Barrios, recientemente designado en el Distrito 7 de Valparaíso en reemplazo de Tomás de Rementería, quien pasó al Senado a ocupar el cupo que dejó la destituida Isabel Allende.

"La verdad es que todos apoyamos a Rodrigo Mundaca cuando fue candidato a Gobernador. Hicimos importantes esfuerzos, incluso con Tomas de Rementería hicimos un puerta a puerta y fuimos con él a trabajar en Viña del Mar", recordó el socialista.

Asimismo, planteó que "a mí me sorprenden las declaraciones de Rodrigo Mundaca porque no siendo parte de la coalición oficialista que estará en todo este escenario de Primaria el día domingo, de todas maneras nosotros sabemos que la competencia con la derecha está estrecha y no estamos para darnos gustitos".

De igual forma, señaló Barrios que "tenemos que construir una mayoria social y política que derrote y enfrente a la derecha en noviembre próximo. Entonces ese es el dilema que hay que definir, y por eso, yo digo que resulte quien resulte electo en la Primaria del día domingo, nosotros tenemos que apoyar con todo al que gane".

Finalmente, el Diputado del Distrito 7 subrayo que "espero que Mundaca esté en esa configuración de fuerzas políticas porque si no nos estamos dando espacios personales y no auspiciando lo colectivo, que es lo que que debiera ocurrir porque –insisto– los bloques tanto de derecha como de centro izquierda están bien equiparados".

