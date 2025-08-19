Diputado Alessandri acusa falta de liderazgo tras fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a la fuga de tres reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, ocurrida el viernes 15 de agosto.

En conversación con CNN Radio, el parlamentario dijo que “yo no veo acá líder, no está el Presidente de la República arriba de los problemas, no veo sentido de urgencia”.

El congresista emplazó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y sostuvo que “debería proponer las tres medidas de emergencia rápido, al mismo tiempo reformular esa cárcel donde hablaron de la niebla, o renunciar, porque si usted no propone nada ante una crisis, usted no es apto para el cargo”.

Además, afirmó que “Chile ha dado un espectáculo muy triste en materia carcelaria, es vergonzoso lo que nos ha pasado” y argumentó que “el sistema evidentemente hace agua por todas partes”.

Finalmente, Alessandri mencionó que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados citó al ministro de Justicia para abordar la situación carcelaria y los protocolos aplicados en el recinto de Valparaíso.

PURANOTICIA