Diputada Carolina Marzán renuncia al PPD tras no conseguir un escaño al Senado por la región de Valparaíso

La diputada Carolina Marzán renunció al Partido por la Democracia (PPD) tras perder su candidatura al Senado y precisó que la decisión se debió a la falta del apoyo por parte del conglomerado.

La actual parlamentaria por el Distrito 6 buscaba dar el salto a la Cámara Alta, pese a que podría haber buscado la reelección a la Cámara.

Así, en una carta dirigida al director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, la actriz afirmó: “Que en ejercicio del derecho que me confiere el inciso segundo del Artículo 21 del DFL 4 que fija el texto refundio de la ley 18.603, vengo en renunciar al partido político POR LA DEMOCRACIA al cual me encuentro inscrito en sus Registros”.

La solicitud de renuncia la ingresó este lunes en el Servicio Electoral (Servel), siendo derivada a la Subdirección de Partidos Políticos para su análisis y procesamiento, lo que se realizará en un plazo de cinco días hábiles.

Las relaciones de Marzán con la tienda liderada por el senador Jaime Quintana se encontraban tensas desde el viernes 10 de octubre, cuando Marzán renunció a la presidencia regional del PPD en Valparaíso, tras acusar falta de apoyo de la mesa nacional.

Luego de los resultados del domingo, la diputada usó sus redes sociales para mostrar su gratitud a las 84.006 personas (7,19% del electorado) que votaron por ella.

“Agradezco de corazón a las más de 80 mil personas que confiaron en nuestra gestión y en especial a mi equipo maravilloso por ser parte de lo que construimos y las leyes que quedaron caminando”, afirmó.

