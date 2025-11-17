Cómo China ganó con sorprendente rapidez la carrera mundial por las baterías para vehículos eléctricos

El objetivo de China era claro: modernizar su vasta industria manufacturera para 2020, de modo que dejara de depender de la mano de obra barata y comenzara a obtener ventajas tecnológicas.

En 2009, tras el éxito de los autobuses eléctricos en los Juegos Olímpicos, China dio un paso importante para "ajustar y revitalizar" su industria automotriz.

Durante años, Pekín había intentado, sin éxito, convertirse en un competidor global en la industria automotriz convencional, basada en motores de combustión interna. Pero creía que era hora de un reinicio.

"Los responsables políticos chinos decidieron que los vehículos eléctricos podían representar una oportunidad para que la industria automotriz china superara a Occidente, ya que era como un terreno virgen donde todos partían de cero ", afirma Xie.

Un plan nacional orientó a los gobiernos regionales en la creación de cadenas de suministro y redes de carga para vehículos de nueva energía.

También apoyó a las empresas nacionales para que lideraran la investigación y el desarrollo de tecnologías relacionadas con los vehículos eléctricos, incluidas las baterías.

Ese mismo año, el país inició el despliegue a gran escala de autobuses de nueva energía con el programa "10 Ciudades y Mil Vehículos" .

En opinión de Mo, la determinación de China de impulsar los vehículos eléctricos fue vital para su ascenso en el sector de las baterías, y esa visión se inspiró en parte en Estados Unidos.

Estados Unidos experimentó un auge en el desarrollo y la fabricación de vehículos eléctricos, primero durante la década de 1970 tras el estallido de la crisis del petróleo, y luego nuevamente en la década de 1990 después de que el gobierno federal publicara una normativa para combatir la contaminación atmosférica.

Ya en 1990, California lanzó un programa de vehículos de cero emisiones (VCE) para mejorar la calidad del aire fomentando la adopción de vehículos eléctricos.

El programa condujo a la introducción del mandato VCE, que prácticamente obligó a las compañías automovilísticas como General Motors a invertir en vehículos eléctricos, afirma Anders Hove, investigador principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, en el Reino Unido.

Las acciones al otro lado del océano llevaron al gobierno chino a comprender que los vehículos eléctricos eran "un paso fundamental" hacia lo que posteriormente se describió como la "cuarta revolución industrial" , una era caracterizada e impulsada por las tecnologías digitales, y China quería participar en ella, según Mo.

Sin embargo, el impulso a los vehículos eléctricos por parte de California no condujo al establecimiento de una industria estadounidense de baterías de iones de litio, en parte porque las compañías automovilísticas y petroleras presionaron a California para que "suavizara" la normativa sobre vehículos de cero emisiones y así brindar mayor apoyo a las pilas de combustible de hidrógeno y a los vehículos híbridos, cuyas baterías utilizaban compuestos químicos distintos al litio, afirma Hove.

En la década de 2000, la administración de George W. Bush implementó medidas para financiar la investigación y el desarrollo de vehículos eléctricos.

Las empresas emergentes estadounidenses lograron avances significativos tanto en baterías como en automóviles, afirma Hove, pero entonces llegó la crisis financiera de 2008.

"[La primera oleada de empresas emergentes estadounidenses] se topó con grandes dificultades financieras y se cerró la ventana de oportunidad para invertir en energías limpias", explica Hove.

"Todos los que habían invertido en ello sufrieron grandes pérdidas".

Al año siguiente, la administración Obama lanzó una nueva ronda de financiación, pero ya era demasiado tarde para evitar que esa primera oleada de empresas de energías renovables quebrara o vendiera sus tecnologías, señala Hove.

Muchas de ellas fueron adquiridas por empresas chinas, incluida la compañía de baterías A123, una empresa prometedora que contaba con una avanzada tecnología de baterías de iones de litio desarrollada en el MIT.

A123 fue adquirida por la empresa china Wanxiang en 2013.

Paralelamente, China lanzó un enorme plan de estímulo de cuatro billones de yuanes (aproximadamente US$649.000 millones en aquel entonces) para contrarrestar el impacto de la crisis financiera mundial, destinando parte de este plan a proyectos de ahorro energético y reducción de emisiones.

Esta medida impulsó el interés del país en las tecnologías renovables, incluidos los vehículos de nuevas energías (VNE), según un informe de 2010 publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Instituto de Investigación de Políticas de Recursos y Medio Ambiente de China.

CRECIMIENTO EXPONENCIAL CHINO

Los años comprendidos entre 2012 y 2020 resultaron cruciales para los fabricantes de baterías chinos, ya que el gobierno intensificó sus esfuerzos para impulsar la adopción masiva de vehículos eléctricos.

Una hoja de ruta industrial para vehículos de nuevas energías estableció objetivos sobre la cantidad de vehículos eléctricos que el país debía desplegar durante ese período.

Más importante aún, también estableció requisitos técnicos para que los fabricantes de vehículos eléctricos y baterías solicitaran apoyo estatal, lo que impulsó su crecimiento.

En 2013, China extendió las subvenciones para la compra de vehículos eléctricos a los consumidores individuales, no solo al sector público, abriendo así las puertas a la propiedad privada de automóviles.

La magnitud del apoyo estatal fue enorme. En 2014, los gobiernos central y regionales de China invirtieron casi 10.000 millones de yuanes (aproximadamente US$1.600 millones en aquel entonces) en subvenciones, según un informe de la época.

Durante los siguientes ocho años, el país destinó un total de 200.000 millones de yuanes (US$ 28.000 millones) en desgravaciones fiscales para vehículos de nuevas energías.

La inversión rindió resultados casi inmediatos. Tanto el número de vehículos de nuevas energías producidos como el de vendidos en el país se triplicó con creces en 2014 y 2015, según la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, una organización del sector.

Su cuota de mercado se disparó del 1,3 % en 2015 al 41 % en 2024.

Pero el mayor impulso para la industria de las baterías aún estaba por llegar.

En 2015, China introdujo una norma clave que, en palabras de Xie, "cerró" su enorme mercado interno a las empresas chinas de baterías.

Los fabricantes de vehículos eléctricos estaban obligados a utilizar baterías producidas por uno de los proveedores seleccionados si querían que sus coches optaran a las subvenciones al consumidor.

Las 57 empresas que figuraban en una "lista blanca" del gobierno resultaron ser chinas.

"Eran especificaciones técnicas muy ingeniosas que definían estrictamente que solo las empresas chinas de baterías serían elegibles", afirma Xie.

En aquel momento, algunas empresas surcoreanas ya habían empezado a construir fábricas en China, "solo para descubrir que estaban completamente excluidas del mercado", añade.

Los fabricantes chinos de vehículos eléctricos que utilizaban proveedores extranjeros tuvieron que cambiar a última hora al fabricante de baterías CATL, y pocas otras empresas nacionales acataron la normativa, según informó The Economic Observer.

Esta regla se mantuvo vigente durante cuatro años.

EN LA VÍA RÁPIDA

Una repentina afluencia de nuevos clientes impulsó a CATL —que se separó de ATL en 2011— a convertirse en el mayor productor mundial de baterías para vehículos eléctricos en 2017.

Con sede en Ningde, China, superó a Panasonic y a su compatriota BYD, según informó el sitio web de noticias chino Caixin. CATL ha mantenido el título desde entonces.

El impulso político continuó con la estrategia "Hecho en China 2025", cuyo objetivo era ayudar al país a "alcanzar una posición de liderazgo mundial en la fabricación" para mediados de la década de 2020 mediante la innovación tecnológica.

Los vehículos de nuevas energías se consideraron un "área clave" que el país debía "promover con vigor".

Aprovechando el impulso, China introdujo en 2017 un sistema de "doble crédito" para los fabricantes de automóviles.

Basado en parte en el programa VCE de California, esta política exigía, esencialmente, que todos los fabricantes chinos produjeran vehículos eléctricos para compensar la producción de automóviles convencionales mediante una fórmula compleja.