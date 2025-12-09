Detienen al presunto autor de incendio que terminó con un muerto y una casa quemada en la parte alta de Viña del Mar

Carabineros detuvo a un individuo sindicado como el presunto autor de un incendio estructural que le costó la vida a una persona en la parte alta de Viña del Mar.

La emergencia se registró en el pasaje Guacolda de la localidad de Nueva Aurora, destruyendo por completo una vivienda de material ligero en el lugar.

Si bien, las llamas no se propagaron a viviendas contiguas, el trabajo de los equipos de emergencia no bastó para salvarle la vida a un hombre que fue hallado en la casa.

Esto dio inicio a indagatorias de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Viña del Mar, quienes pudieron dar con el paradero del presunto responsable.

La teniente Priscilla Notebaert, de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, explicó que funcionarios de la Tenencia Nueva Aurora "concurrieron hasta calle Guaconda para verificar un procedimiento de incendio estructural que afectó a una vivienda de material ligero, resultando lamentablemente una persona fallecida".

"Horas más tarde, por diligencias autónomas, personal de la SIP de la 1ª Comisaría de Viña del Mar logró la detención del presunto autor del hecho", agregó la oficial.

Cabe hacer presente que el sujeto detenido mantenía antecedentes penales por otros delitos y será formalizado por disposición del fiscal de turno en Viña del Mar.

(Imagen referencial)

