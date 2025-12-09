Seremi de Salud de Valparaíso renunció a su cargo tras denuncia de maltrato laboral y discriminación

La secretaria regional ministerial (seremi) de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré, renunció a su cargo luego de darse a conocer el caso de discriminación y abuso laboral que presentó la periodista Sol Millakura, quien en noviembre se quitó la vida.

Según un reportaje de Tele13, la profesional fue desvinculada en marzo de 2025 de la seremi y luego, inició una querella por vulneración de derechos, despido injustificado y discriminación a su identidad de género (se identificaba como una persona no binaria).

Bajo ese contexto, Cofré, fue suspendida de su militancia en el Frente Amplio (FA) luego que el tribunal regional del partido declarara admisible la causa, decretara medidas cautelares y fijara una audiencia para revisar el fondo del caso.

El secretario general del partido, Andrés Couble, afirmó a La Tercera que “desde el FA solicitamos a las autoridades de gobierno que se tomaran todas las medidas necesarias para asegurar una rápida investigación y eventuales sanciones por estos hechos. Desde el FA promovemos ambientes de trabajo seguros y rechazamos cualquier tipo de discriminación”.

Según el citado medio, la ahora exautoridad esgrimió “razones de salud mental” para dar un paso al costado en su cargo.

Cabe indicar que Lorena Cofré se encontraba con licencia médica y un subrogante ejercía sus funciones como seremi de Salud de la región de Valparaíso.

