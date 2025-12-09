Una persona fallecida deja incendio estructural en sector Nueva Aurora de Viña del Mar

Al menos seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar combaten un incendio estructural registrado en el sector de Nueva Aurora, en la parte alta de la comuna.

La emergencia declarada se registra específicamente en la intersección de avenida Chile Norte con calle Guacolda, según dieron cuenta equipos de emergencia.

Se trata de una casa-habitación completamente en llamas, existiendo alto peligro de propagación a viviendas contiguas, lo que está siendo combatido por Bomberos.

En este contexto, se confirmó que una persona perdió la vida en medio de esta emergencia. Las causas de su deceso serán informadas a la brevedad.

Noticia en desarrollo...

