Valparaíso encendió su árbol de Navidad en la tradicional plaza Victoria

La Municipalidad de Valparaíso inauguró el árbol navideño de plaza Victoria, una estructura construida por la Dirección de Operaciones en el marco del plan de recuperación de espacios públicos impulsado este año. La actividad reunió a vecinos, contó con música en vivo y marcó el inicio de la iluminación de fin de año en el sector.

La alcaldesa (s) Marcia Oyarce comentó que "esta iniciativa también es parte de la recuperación de los espacios y de que nos merecemos vivir en una ciudad linda, llena de cariño, llena de luz, de energía. Hoy día vemos a nuestros niños y niñas disfrutar de este espacio con su familia, sacarse fotos y nos recuerda que Valparaíso es una ciudad llena de cariño, llena de amor y vamos a seguir trabajando juntos y juntas por seguir sacando Valparaíso adelante con Valparaíso para nuestras personas mayores, para nuestros niños, para todas las porteñas y la gente de nuestros cerros”.

Francesca Sangüesa, residente del plan de Valparaíso, señaló que "es una grata sorpresa, veníamos pasando por acá y nos encontramos con que están instalando este árbol que antes no estaba, yo no lo había visto años anteriores”. En tanto, desde el cerro El Litre, Lidia Huerta resaltó que "me parece muy bonito, tocan muy bien los chiquillos y me gusta mucho, estoy muy contenta. Ojalá sigan haciendo cosas así y que antes de Navidad podamos aprovechar las canciones y estar juntos”.

El árbol fue diseñado y construido por el equipo de Parques y Jardines, quienes incorporaron un sistema de armado modular.

El director de Operaciones del municipio, Christian Órdenes, explicó que "esta intervención se enmarca dentro del plan de recuperación de espacios públicos y es una iniciativa que se viene trabajando a principio de año. Un equipo se dedicó a fabricar toda la estructura metálica, todo el enrejado y obviamente el montaje de este árbol navideño, que la idea es que nos acompañe por lo menos aquí a final de año. Dándole un espacio distinto a la plaza Victoria y que los vecinos y vecinas y quienes transitan por nuestra comuna puedan disfrutar de este espectáculo”.

