Recuperan en Lo Vásquez furgón que había sido robado en enero en Viña del Mar

Carabineros de la Sección Centauro de la Prefectura Valparaíso, en el marco de los servicios extraordinarios por la peregrinación hacia el Santuario de Lo Vásquez, en Casablanca, lograron recuperar un furgón que había sido robado.

Los funcionarios policiales fiscalizaron a un conductor de un furgón marca Chevrolet modelo N-300, a quien, al solicitarle la documentación del vehículo, éste indicó no mantenerlos, por lo que Carabineros procedió a revisar las placas patentes.

Así es como advirtieron evidentes irregularidades, como ausencia de siglas del Servicio de Registro Civil e Identificación, falta de sellos holográficos, deficiente estampado del escudo de cinco puntas y anomalías en los recuadros de presión.

Posteriormente, en dependencias de la unidad policial se verificó que, además, el vehículo presentaba adulteraciones, en el número de chasis y en el del motor.

Tras establecer el registro original del automóvil, se develó que mantenía encargo vigente por robo desde enero de este año en la ciudad de Viña del Mar.

Ante ello, se procedió a la incautación del móvil y a la detención del conductor de 38 años, quien se estaba desempeñando como vendedor de jugos.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de receptación de vehículo motorizado y falsificación de instrumento público.

PURANOTICIA