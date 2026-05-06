Detienen a sujeto que insultó y amenazó a trabajadora en servicentro de Concón: Fiscalía solicitó fecha de procedimiento simplificado

El martes fue detenido el involucrado en una agresión a una trabajadora de un servicentro Copec en la comuna de Concón.

El sujeto protagonizó un violento altercado que incluyó gritos, insultos y amenazas en contra de la mujer.

El individuo increpó de forma agresiva a la funcionaria, acercándose de manera intimidante mientras elevaba el tono de sus amenazas.

Lo acontecido obligó a la intervención de clientes y una trabajadora, quienes hicieron que el hombre abandonara el local comercial conconino.

Respecto a la aprehensión del sujeto se refirió el fiscal (s) de Viña del Mar, Alfredo Keller. "El imputado fue detenido el día de ayer, alrededor de las 20:40 horas de la noche, por efectuar amenazas a dependientes de un servicentro".

Añadió que "fue detenido en base a la declaración de los testigos, de las víctimas y de grabaciones que se obtuvieron en el sitio del suceso. Pasó a control de detención hoy, se declaró legal la detención, y se fijó audiencia de procedimiento simplificado para el 11 de junio del 2026".

A su vez, la empresa Copec también se pronunciaron respecto al incidente, enfatizando su compromiso con la seguridad. “en Pronto Copec, nuestra prioridad es resguardar la integridad de nuestros trabajadores y de todas las personas que nos visitan“.

"Trabajamos de manera permanente para que nuestras tiendas sean espacios seguros, implementando medidas concretas de prevención, protocolos claros y una cultura orientada al cuidado de las personas", añadieron mediante un comunicado.

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