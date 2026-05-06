Viralizan violento incidente en servicentro de Concón: sujeto fue expulsado por clientes tras amenazar con golpear a trabajadora

Un tenso episodio quedó registrado en video al interior de un servicentro Copec de la comuna de Concón, donde un hombre –aparentemente bajo los efectos del alcohol– protagonizó un violento altercado que incluyó gritos, insultos y amenazas en contra de una trabajadora del recinto.

En el registro difundido ampliamente en redes sociales, se observa cómo el individuo increpa de forma agresiva a la funcionaria, acercándose de manera intimidante mientras eleva el tono de sus amenazas, lo que generó preocupación inmediata entre quienes se encontraban en el lugar.

La situación escaló en pocos segundos, obligando a la intervención de clientes que presenciaron el hecho. Fueron al menos dos hombres y una trabajadora quienes hicieron que el violento individuo abandonara el local comercial conconino.

El video ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios han expresado su rechazo a este tipo de conductas y han puesto nuevamente sobre la mesa la preocupación por la seguridad de trabajadores en espacios de atención al público, especialmente frente a episodios de violencia verbal y física.

PURANOTICIA