Detienen a sujeto que apuñaló a un hombre en los alrededores de la plaza Echaurren en Valparaíso

Este lunes fue detenido un sujeto que apuñaló a otro hombre en un confuso incidente registrado este domingo 25 de enero en los alrededores de la plaza Echaurren, en pleno Barrio Puerto de la ciudad de Valparaíso.

La víctima presentaba lesiones a la altura de su tórax, ocasionadas por un arma cortopunzante, motivo por el cual fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos Van Buren, lugar donde debió ser intervenido quirúrgicamente por el equipo médico.

Al respecto, el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de investigaciones (PDI) Valparaíso, informó que "el día de ayer, el turno de introducción y flagrancia del Ministerio Público solicitó a la concurrencia de la Brigada Homicidios junto a la Brigada Criminalística en primera instancia hasta el Hospital Carlos Van Buren".

Complementó que "es por ello que al constituirse los detectives en dicho centro asistencial logran establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno de 54 años de edad sin antecedentes policiales, el cual presenta dos heridas por armas cortopulsantes".

El funcionario de la PDI detalló que la víctima "se encuentra en riesgo vital" y que paralelamente, los detectives se constituyeron en el principio de ejecución donde procedieron a levantar diversas cámaras de seguridad y a tomar el relato de diversos testigos. Con estos antecedentes, el día de hoy, lograron establecer la identidad del imputado al cual corresponde un hombre chileno de 45 años de edad con antecedentes policiales".

Posteriormente, informó Gallardo, "con coordinaciones con el Ministerio Público, se logró gestionar su orden de detención quien fue detenido en dependencias de esta brigada y el día de mañana será puesto a juzgar de garantía para su formalización y control de detención respectivo".

PURANOTICIA