Hombre resulta gravemente herido tras brutal ataque con arma blanca en Valparaíso

Grave e internado en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso se mantiene un hombre que fue apuñalado por otro en un confuso incidente registrado este domingo 25 de enero en los alrededores de la plaza Echaurren, en pleno Barrio Puerto.

Producto de los hechos, se activó un amplio protocolo policial en el sector, que incluyó la presencia del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Valparaíso, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.

La víctima presentaba lesiones a la altura de su tórax, ocasionadas por un arma cortopunzante, motivo por el cual fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos van Buren, lugar donde debió ser intervenido quirúrgicamente por el equipo médico.

Personal ECOH se constituyó en el sitio del suceso primario, vale decir en la plaza Echaurren, donde se entrevistaron con eventuales testigos y se realizó trabajo conjunto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso para recabar las primeras informaciones.

El fiscal Carlos Ribas explicó que "se concurrió también al hospital Carlos van Buren, donde nos entrevistamos con el doctor a cargo de la cirugía que se iba a realizar a la víctima, así como con los de atención de urgencia y otros profesionales, con respecto al estado de salud de la víctima, que actualmente aún está siendo operado por las lesiones que le ocasionaron estas heridas cortopunzantes".

PURANOTICIA