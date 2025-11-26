Detienen a estudiante que atacó con un arma blanca a profesor en la U. Santa María en Valparaíso: portaba una pistola de balines

El docente resultó con lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro tras el ataque registrado durante la tarde de este miércoles.
Carabineros detuvo al estudiante que agredió con un arma blanca a un profesor al interior del campus central de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.
El docente resultó con lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro tras el ataque registrado durante la tarde de este miércoles.
El agresor tenía un cuchillo de 10 centímetros y una pistola de balines en su mochila.
El mayor Gustavo Figueroa, comisario de servicio de la tercera comisaría Valparaíso Norte, informó que a las 16:00 horas de este miércoles, "se requirió personal de Carabineros por una detención ciudadana consistente en que un alumno de la facultad habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro, el cual habría sido trasladado a la Clínica Reñaca para verificar sus lesiones".
LEER TAMBIÉN: Profesor fue atacado por un alumno al interior de la casa central de la U. Santa María en Valparaíso
El funcionario agregó que "se tiene conocimiento de que el profesor se encuentra consciente, fuera de riesgo vital y se habría trasladado por sus propios medios".
En tanto, "el alumno fue entregado a personal de Carabineros, se incautó un cuchillo de 10 centímetros de hoja y empuñadura y al interior de su mochila mantenía una pistola de balines de goma".
Finalmente, Figueroa declaró que "este alumno o este detenido, será puesto a disposición de los tribunales de justicia, quedando pendiente su situación de acuerdo a las instrucciones del fiscal".
Cabe señalar que a través de un comunicado, la casa de estudios informó que el incidente "fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar”.
Complementaron que el docente afectado "recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica, contando en todo momento con el acompañamiento y apoyo de autoridades de la casa de estudios".
La universidad dio a conocer que de la situación se informó a Carabineros y "se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa institucional vigente”.
Además, indicaron que el estudiante fue "retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria".
Desde la USM condenaron “cualquier hecho de violencia”, reiterando su “compromiso con el respeto, el cuidado de las personas y la sana convivencia dentro de nuestros espacios”.
PURANOTICIA