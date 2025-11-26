Detienen a estudiante que atacó con un arma blanca a profesor en la U. Santa María en Valparaíso: portaba una pistola de balines

Carabineros detuvo al estudiante que agredió con un arma blanca a un profesor al interior del campus central de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso.

El docente resultó con lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro tras el ataque registrado durante la tarde de este miércoles.

El agresor tenía un cuchillo de 10 centímetros y una pistola de balines en su mochila.

El mayor Gustavo Figueroa, comisario de servicio de la tercera comisaría Valparaíso Norte, informó que a las 16:00 horas de este miércoles, "se requirió personal de Carabineros por una detención ciudadana consistente en que un alumno de la facultad habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro, el cual habría sido trasladado a la Clínica Reñaca para verificar sus lesiones".

El funcionario agregó que "se tiene conocimiento de que el profesor se encuentra consciente, fuera de riesgo vital y se habría trasladado por sus propios medios".

En tanto, "el alumno fue entregado a personal de Carabineros, se incautó un cuchillo de 10 centímetros de hoja y empuñadura y al interior de su mochila mantenía una pistola de balines de goma".

Finalmente, Figueroa declaró que "este alumno o este detenido, será puesto a disposición de los tribunales de justicia, quedando pendiente su situación de acuerdo a las instrucciones del fiscal".

Cabe señalar que a través de un comunicado, la casa de estudios informó que el incidente "fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar”.

Complementaron que el docente afectado "recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica, contando en todo momento con el acompañamiento y apoyo de autoridades de la casa de estudios".

La universidad dio a conocer que de la situación se informó a Carabineros y "se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa institucional vigente”.

Además, indicaron que el estudiante fue "retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria".

Desde la USM condenaron “cualquier hecho de violencia”, reiterando su “compromiso con el respeto, el cuidado de las personas y la sana convivencia dentro de nuestros espacios”.

PURANOTICIA