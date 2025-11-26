Profesor fue atacado por un alumno al interior de la casa central de la U. Santa María en Valparaíso

Un estudiante agredió a un profesor en la casa central de la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) en Valparaíso.

A través de un comunicado, la casa de estudios informó que el incidente "fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar”.

Complementaron que el docente afectado "recibió atención de forma inmediata y fue derivado a un centro asistencial para su evaluación médica, contando en todo momento con el acompañamiento y apoyo de autoridades de la casa de estudios".

La universidad dio a conocer que de la situación se informó a Carabineros y "se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa institucional vigente”.

Además, indicaron que el estudiante fue "retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria".

Desde la USM condenaron “cualquier hecho de violencia”, reiterando su “compromiso con el respeto, el cuidado de las personas y la sana convivencia dentro de nuestros espacios”.

Cabe señalar que por el momento se desconocen los detalles del ataque, pero el profesor afectado (que habría sido apuñalado) pertenecería al departamento de Informática y el estudiante involucrado sería de la carrera de Ingeniería Civil Informática.

PURANOTICIA