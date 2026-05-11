Detienen a dos personas vinculadas a la agresión sufrida por el diputado Javier Olivares

Carabineros informó que dos personas vinculadas a la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares fueron detenidos en las últimas horas.

El parlamentario fue golpeado en una celebración realizada en el Club Deportivo Montevideo de Olmué, durante la madrugada del domingo 10 de mayo.

Fueron Carabineros de la Sección de Investigación Policial (S.I.P.) de la 3ª Comisaría de la prefectura Marga Marga, en coordinación con la Fiscalía de Limache, quienes detuvieron a dos sujetos presuntamente involucrados en la agresión sufrida por el legislador.

El coronel Alex Oporto, Prefecto de la Prefectura Marga Marga, dio a conocer que "de acuerdo con los antecedentes policiales, alrededor de las 18:00 horas y tras diligencias investigativas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público, el personal especializado consiguió la detección dos de los presuntos autores del hecho. Los sujetos fueron identificados con las iniciales F.E.P.P., de 37 años, y C.A.P.P., de 39 años, ambos con antecedentes por diversas detenciones policiales anteriores".

Por su parte, el legislador por el Distrito 6 de la región de Valparaíso sostuvo este lunes al interior del Congreso que "nadie tiene el derecho de atacar a otra persona por su pensamiento político, por su forma de vestir o por su forma de expresarse".

Relató que "nosotros estuvimos seis minutos exclusivamente en ese lugar y nos fuimos. Por tanto, es imposible que digan que yo llegué tomado, que yo llegué a las 2 de la mañana. Primero, yo no tomo, por tanto, eso está claro, no bebo alcohol. Segundo, no llegué a las 2 de la mañana, llegamos a las 2:20 y está todo además en video”.

Añadió que "entramos, pagamos la entrada y saludamos al presidente del club. Y cuando nos trasladamos hacia la pista, viene una persona que tiene antecedentes penales, por tráfico de drogas, e incluso por venta y consumo de estupefacientes, además de porte de arma de fuego. Me golpeó maleteramente por la espalda".

Cabe señalar que el diputado Javier Olivares cofirmó que presentará una querella criminal contra los responsables de la agresión.

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