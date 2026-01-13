Detenido por disparar a carabineros durante desalojo de la megatoma de San Antonio recibe pensión de gracia por el estallido social

Violentos incidentes se registraron este martes durante el segundo día de desalojo de la megatoma de San Antonio.

Dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos con armas de fuego durante el procedimiento en las parcelas 13 y 15, se trata de un cabo segundo y de un sargento.

El primero recibió un perdigón en su rodilla, mientras el otro uniformado fue baleado en uno de sus brazos.

Por estos hechos, seis personas de nacionalidad chilena fueron detenidas, entre ellas dos menores de 15 y 16 años, imputados por homicidio frustrado en contra de Carabineros, además de los delitos de porte de armamento y munición.

Entre los mayores de edad aprehendidos, tres hombres y una mujer, figura Bryan Andres Serrano Godoy de 21 años, quien recibe una pensión de gracia por parte del Estado.

El sujeto es parte de las 418 personas que recibieron el beneficio por ser víctima de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social.

Desde el 7 de septiembre del 2022, Serrano Godoy aparece en el lugar número 299 del listado y percibe 2 Ingreso Mínimo Mensual no remunerado, lo que equivale a $515.672.

Esta categoría, de acuerdo a los criterios del Gobierno, corresponde a aquellos que hayan sufrido "lesiones gravísimas (fallecimiento, trauma ocular irreversible, lesiones gravísimas no oculares, violación)".

